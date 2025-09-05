Temblor de tierra en Ocoa causó pánico en escuelas

Unos 17 estudiantes de tres liceos y una escuela de este Municipio, recibieron asistencia médica en el hospital San José de esta localidad, debido a que sufrieron taquicardia, nerviosismo y ataques de pánico tras sentir el temblor de tierra de 4.6 grados.

Un informe del encargado de gestión de riesgos del Distrito Educativo de Ocoa, que dirige la profesora Sandra Encarnación, los alumnos que fueron trasladados al centro asistencial pertenecen a los Liceos Técnico José Núñez de Cáceres, Juan Pablo Duarte y secundario José Núñez de Cáceres, así como la escuela Altagracia Irma Brito Sánchez.

Expresa que uno de los estudiantes presenta un diagnóstico reservado, ya que anteriormente le habían realizado una cirugía de corazón abierto.También se destacó que una conserje embarazada resbaló al bajar una escalera y cayó.

Las autoridades educativas informaron que trabajan para detectar posibles impactos a infraestructuras u otra situación producida por el movimiento telúrico .

Familiares del estudiante del liceo José Núñez de Cáceres de Ocoa, Dylan Zoquier, informaron esta tarde que se encuentra muy mejor luego de ser llevado en estado delicado al hospital San José cuando sintió el fuerte temblor de tierra.

"Zoquier es un paciente que está operado de corazón y llegó en estado delicado al centro de salud", dijeron.

"El recibió toda la atención humanitaria del personal, los doctores y enfermeras", destacaron sus parientes en un mensaje que enviaron a las autoridades educativas.

Expresaron también su agradecimiento a la directora del Liceo Amelia Castillo y a los maestros que le brindaron su apoyo a Dylan.