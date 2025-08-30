Fenatrado dice tiene “supervisión privada” para suspender a camioneros infractores de la ley

La Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) aseguró que dispone la realización de “supervisiones privadas” internas para garantizar que los conductores de camiones pertenecientes a sus sindicatos no infrinjan las prohibiciones establecidas en las normativas del país.

Así lo expresó el pasado jueves al Listín Diario el presidente del conglomerado de transportistas, Ricardo de los Santos, alegando que desde hace años desarrollan estrategias para concientizar a sus choferes.

“Tenemos algunos vehículos y cuando un camionero (nuestro) va a exceso de velocidad o utilizando el carril izquierdo entonces ese camionero es suspendido en la pizarra de su sindicato porque nosotros trabajamos por pizarra. Se suspende por un periodo, tomando los correctivos de lugar”, aseveró.

De los Santos emitió estas declaraciones reaccionando al trabajo periodístico realizado por este medio, en el cual se evidenció cómo los camiones irrespetan la limitaciones establecidas en el Reglamento 258-20 para el Transporte de Carga, promulgado en 2020 por el expresidente Daniel Medina a través de un decreto. Este busca

Durante el recorrido realizado, los reporteros observaron a los conductores de estos extensos vehículos utilizar el carril izquierdo en las avenidas George Washington, 27 de Febrero y John F. Kennedy, pese a estar prohibido en la normativa.

El sindicalista pidió eliminar el pensamiento de que “todos los camiones que circulan en la carretera son de Fenatrado”. Mientras tanto, reiteró el compromiso de la entidad con la reducción de los accidentes de tránsito, por medio del constante respeto a las indicaciones ordenadas en las leyes.

“Somos rígidos con eso, estamos totalmente de acuerdo con que todo el que viole tenga que ser sancionado. La verdad es que no podemos seguir con este alto índice de mortalidad por accidente de tránsito en la carretera dominicana”, expresó.

Prohibiciones

El artículo 54 del reglamento antes mencionado restringe el tránsito de los vehículos pesados en el carril izquierdo de las autopistas y carreteras que tengan más de un carril.

La excepción solo será aplicable al utilizarlo para “pasar a otro vehículo que se conduzca en la misma dirección, cuando se disponga a doblar a la izquierda en una intersección o para entrar en un camión privado”. Además, ordena que estos deberán mantener una distancia no menor de 150 metros del vehículo situado en el frente.

“En toda vía pública urbana de más de dos carriles en un solo sentido, será obligación que todo vehículo pesado transite siempre por cualquiera de los dos (2) carriles vecinos de la derecha, excepto al pasar a otro vehículo que se conduzca en la misma dirección o cuando se disponga a doblar a la izquierda, en una intersección”, indica el numeral tres.

Accidentes de tránsito

Según informes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett), el país registró en el trimestre abril-junio alrededor de 517 fallecimientos causados por los siniestros viales. De acuerdo con los datos, en estas muertes estuvieron involucradas 384 motocicletas, de peatones 65; carros 34, jeepetas 12; camionetas 10, camionetas siete, autobuses dos, vehículos no especificados 2 y 1 en Buggys .

Los camiones destinados para el transporte de diversos productos y otros instrumentos comerciales, junto a los de pasajeros que viajan al interior del país, son los que protagonizan algunos de los accidentes más trágicos escenificados en las autopistas.