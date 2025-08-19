jce
Compras de la JCE descarta a 2 de los 3 consorcios que depositaron plan económico para nueva cédula
La Junta Central Electoral (JCE), a través del Comité de Compras y Contrataciones, abrió este martes el sobre B, que contiene la propuesta económica referente a la licitación JCE-CCC-LPI-2024-0001 pública internacional para elegir el consorcio que suplirá los equipos, materiales y servicios para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral.
Previo a la apertura del Sobre B que contenía dicha propuesta, el presidente del Comité de Compras y Contrataciones, Luis A. Mora, precisó que “en esta sesión no hay adjudicación, ya que este ha sido un acto pura y simplemente de apertura: El acto de adjudicación se dará a conocer en los próximos días si procediere”.
Los oferentes que participaron en la licitación pública internacional fueron: El consorcio Emdoc, integrado por las empresas GSI Internacional Inc, IQtek Solutions, Muhlbauer, Ultra Tech, Veridos); el consorcio ID Secure IDS, integrado por las empresas, Midas Dominicana; y el consorcio Cédula 4.0 RD “Copy Solutions International”.
El comité procedió a validar los resultados de los informes de evaluación de credenciales, financieros, técnicos y pruebas de concepto, presentados por los consorcios participantes en la licitación pública internacional, y verificar que las ofertas de las empresas estuviesen acorde con lo necesitado por el órgano electoral.
Tras esto, se procedió a levantar el acta CCC-4025 del 6 al 15 julio de 2025, mediante la cual fue habilitado el consorcio Emdoc, por haber entregado las documentaciones requeridas contenidas en la Ley 340-06 y el reglamento interno de la JCE para Compras de Bienes, Contrataciones de Obras y Servicios.
En tanto que, el consorcio “ID Secure IDS” y el consorcio “Cédula 4.0 RD”, (Copy Solutions International), fueron inhabilitados por no cumplir con los requerimientos.
Al finalizar la reunión, Mora indicó que la documentación referente a este proceso de licitación pública internacional estará disponible en la página de transparencia del portal web de la institución.
El Comité de Compras y Contrataciones de la JCE estuvo integrado por su presidente, Luis A. Mora; Bilbania Batista Liz, directora general Administrativa; Denny Díaz Mordán, consultor jurídico; Joel Lantigua Peralta, director de Planificación y Desarrollo; José Cuello de la Cruz, director Financiero; Luis Vílchez Marranzini, director de Acceso a la Información; Ana Ysabel Salvador, subcoordinadora y, como notario actuante, Emilio Garden Lendor.