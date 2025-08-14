Se desprende plafón del techo en una estación del Metro de Santo Domingo

Un plafón de unos cuatro metros cuadrados se desprendió este jueves en la estación Rosa Duarte del Metro de Santo Domingo, según denunciaron usuarios del servicio, informción que fue confirmada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) en un escueto comunicado.

La caída del plafón, definido por la institución como un embellecedor plástico de techo, habría ocurrido a la 1:15 de la tarde, según precisó la entidad.

“Fue necesario suspender el servicio entre las estaciones Concepción Bona y Eduardo Brito, de la Línea 2, en Santo Domingo Este, por aproximadamente 20 minutos, a fin de corregir un desajuste en un plafón”, indicó la institución en el referido comunicado de prensa.

“Durante ese tiempo, el plafón fue retirado y el servicio reanudado con normalidad”, agregó la Opret a través de sus redes sociales.

Así quedó la estación Rosa Duarte tras remover el plafón este jueves.Jorge Martínez/LD.

La entidad dijo que la situación no representó un riesgo para la seguridad de los usuarios ni afectó la estructura de la estación.

La situación se volvió viral en las redes sociales a través de videos que mostraban el desprendimiento del plafón, mientras un tren se encontraba detenido.