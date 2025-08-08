Aumento a $100 de la libra de carne de pollo causa alarma en el Cibao

El reciente aumento de la carne de pollo, que oscila entre 85,90 y 100 pesos la venta por libra en los colmados y ventas de distribución de uno de los principales alimentos de consumo masivo del plato dominicano.

En menos de un mes, comenzó a escasear la carne blanca, en los principales mercados del Cibao, lo que ha provocado un aumento significativo, llegando a costar 60 pesos la libra en granja, 75 en los mercados y hasta 100 la libra en los colmados.

Según Joaquina Belliard, una señora de 68 años, quien dice consumir carne de pollo muy frecuentemente en su casa, esta alza ha impactado negativamente en la economía de la familia y que tendrá que sustituir la carne blanca por otro alimento.

Al acudir al mercado Hospedaje Yaque, principal centro comercial de esa naturaleza de la región del Cibao, los vendedores de estas aves, explica que hace un mes, comenzaron a vender la libra de 60 pesos a 75 pesos la libra, aumentada un 27.2%.

Cadena de distribución

En la cadena de distribución la libra de pollo aumenta casi 40 pesos, siendo así, que en las granjas los distribuidores lo compara a 60 y al distribuidor final lo recibe a 95 y 100 pesos.

Nuria Sánchez, propietaria de la pollera “La rubia”, ubicada en el mercado Hospedaje Yaque, le atribuye la responsabilidad de este aumento del pollo a los dueños de granja. Explica que quienes han aumentado el pollo por múltiples razones son los granjeros.

En lo que tiene que ver con su pollera, ella vende la libra de pollo a 80 pesos a los dueños de colmado y negocios de comida.

Ignacio Nova propietario de la pollera la “Nueva”, explica que la escasez de la carne de pollo se debe a que las granjas que las suplen no están produciendo pollo, “por el constante calor” y esto hace que muchos pollos mueran.

Dijo que vende la libra de la carne blanca a 75 pesos y dijo que se espera que en los próximos días este alimento siga aumentado.6

“Producto a este aumento, ya las personas no vienen a comprar, las ventas han disminuido significativamente, le hago un llamado al ministro de Agricultura, para que frene esta alza”, manifestó Nova, al ser entrevistado por este medio.

El propietario de la pollera D’ Carlos Pollo, el señor Carlos Martínez, dijo que, producto a la crisis por la que están atravesando, los pollos se han escaceado y que en su negocio, duran a ta cuatro días sin vender este tipo de carne porque no se obtiene los pollos en las granjas.