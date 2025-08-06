Abinader: Salario mínimo del sector público es “indignante”; considera aumento en próximo presupuesto

El presidente de la República, Luis Abinader, reconoció que el salario mínimo que actualmente reciben los empleados del sector público es "indignante", y adelantó que su gestión contempla hacer ajustes salariales en el próximo presupuesto nacional.

La declaración del presidente se produjo durante el Almuerzo Semanal del Grupo Corripio celebrado este miércoles en el que participaron decenas de periodistas, quienes, pudieron consultar con el mandatario temas de interés nacional.

“El salario mínimo es indignante. El del sector público es de apenas 10 mil pesos”, expresó Abinader al referirse a la situación económica de los servidores estatales con sueldos más bajos.

El mandatario aseguró que ya se ha discutido internamente la necesidad de mejorar esta condición y que, aunque aún no hay una decisión definitiva, se evalúan posibilidades.

“Nosotros lo teníamos contemplado y de verdad que tenemos que hacer algo con eso”, afirmó Abinader.

En ese sentido, adelantó que se espera incluir alguna medida en el nuevo presupuesto.

“Vamos a ver, en la medida del nuevo presupuesto, qué podemos hacer con eso”, culminó el presidente.

Estas declaraciones reabren el debate sobre los ingresos del sector público y las condiciones laborales de empleados que perciben sueldos por debajo del costo de la canasta básica familiar.