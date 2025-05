El edificio “El Huacal” tiene sobre su techo una cisterna de más de 50 años

En las edificaciones de República Dominicana es inusual observar una cisterna en el techo, rasgo distintivo del edificio “El Huacal”, oficialmente conocido como el Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.

Este imponente inmueble, ubicado en el Distrito Nacional, tiene 66 metros de altura y 28,000 metros de terreno usado para la obra. Fue construido durante los primeros 12 años de gobiernos de Joaquín Balaguer, formándose así parte de la cultura e identidad dominicana.

Además, tiene 14 plantas en las que se alojan una serie de instituciones, incluyendo ministerios y dependencias estatales, convirtiéndose en un centro de la administración pública del país.

Así es como abarca la Gobernación del Edificio, salón de eventos, auditorías, Ministerio de Interior y Policía, Instituto Postal Dominicano (Imposdon), Centro de Acceso a la Información (MAP), Dirección General de Presupuesto y Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (Digepep).

También, el Ministerio de Hacienda, Oficina Nacional de Estadística (ONE), Dirección General de Minería y Minas, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y el Instituto Nacional de Administración Pública.

Pese a más de medio siglo de este edificio de gobierno, Listín Diario estuvo allí en una visita sorpresa para ser testigo del estado actual del inmueble y conocer el depósito donde se almacenan 28,000 galones de agua en la azotea.

Visto esto, surge de inmediato la pregunta de por qué construir una cisterna en el techo.

Tras consultar al Gobernador Administrativo, Fernando Acosta, este funcionario reveló que años atrás se trataba de un sistema que era utilizado con mucha frecuencia en los hogares, debido a las facilidades que ofrecía.

“Es mejor tener una cisterna que el agua te baje por gravedad que tú subir desde aquí hasta el piso 14”, dijo Acosta, indicando que en estos tiempos los profesionales han cambiado la forma de hacer las cosas.

A partir de la entrada a El Huacal no se observaron signos de deterioro en sus estructuras. Las paredes están pintadas, sin grietas y sin manchas de humedad. Mientras que en las puertas, ventanas y el ascensor no se evidenció dificultad para abrir y cerrar. Además, no hay enchufes expuestos en el sistema eléctrico.

En la última planta del edificio se aloja el sistema de agua. Está permeabilizado y sin acumulación de agua de lluvia. Allí hay, cuando menos, diez equipos de aire acondicionado y cuatro tinacos.

A pesar de que los desagües funcionan, sin obstrucciones ni malos olores, el administrador del edificio indicó que se continúa trabajando en la reparación del drenaje.

Según datos oficiales, el emblemático edificio recibe a diario al menos 7,000 visitantes, una cantidad que incluye a los empleados por departamentos.

“Un edificio con tanto tiempo, siempre hay pasivo que hay que tratar de mejorar; por eso estamos trabajando con la plomería. El edificio es seguro”, subrayó.

El edificio luce en estado óptimo de limpieza, lo que revela un mantenimiento adecuado.