Fijan para diciembre entrega del Centro de Retención Vehicular La Cuaba

Será a finales de este año, específicamente en el mes de diciembre, cuando las autoridades entreguen el nuevo Centro de Retención Vehicular La Cuaba, cuyo proyecto reemplazará al viejo depósito de vehículos y motocicletas: 'Canódromo El Coco', un extenso terreno que en principio era para realizar carreras de perros; pero, terminó albergando cientos de miles de unidades de motocicletas, carros y yipetas (ya abandonados), por infracciones de tránsito o asuntos legales.

Ramón Manuel Torres Imbert, ingeniero encargado de la obra, ha confirmado a Listín Diario la fecha de entrega, al tiempo de haber explicado que este centro contempla, a parte del espacio para la retención vehicular, un edificio administrativo, un taller de mecánica para la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett), así como un edificio de la Policía Nacional, para mantenimiento y mecánica. También, tendrá un taller de electricidad, desabolladura, pintura, tapicería y una estación de combustible.

Esas edificaciones se están construyendo en un área que abarca casi 112 mil metros cuadrados, de un amplio terreno denso y rico en árboles, que tiene más de 123 mil metros cuadrados, de acuerdo con datos ofrecidos por el viceministro de Construcción del Ministerio de la Vivienda, Danny Santos, quien ha aclarado, que estos talleres serán utilizados para el mantenimiento de los vehículos de la Digesett, la Policía y el Instrant.

Este nuevo alojamiento, según el viceministro, no tiene nada que ver con los antiguos canódromos que se han construido en el país. “No es un sitio para tirar chatarra…, tiene muchas funciones. No es nada más la parte de retención de vehículos”, ha explicado en una entrevista con este diario, al referirse a los edificios y a las demás áreas del centro.

Los trabajos en el movimiento de tierra (corte y relleno para la aplicación de ese terreno) están en un 80 por ciento de ejecución, mientras que el edificio administrativo, que tendrá dos niveles, al igual que las construcciones civiles se encuentran en un 60 o 70 por ciento “aproximadamente”, según el encargado del proyecto.

“Para diciembre esto (proyecto) debe estar bien avanzado en un 100 o 95 por ciento de ejecución”, ha asegurado el ingeniero, mientras se respalda del plano arquitectónico de la obra en una de las oficinas móviles instaladas en el solar.

A pesar de las edificaciones que se levantarán allí, la mayor parte del espacio de los casi 112 mil metros cuadrados, será para albergar unas 1,233 unidades de vehículos y 2,452 unidades de motocicletas. “El 80 por ciento del proyecto es parqueo”, ha precisado Santos. “Es un gran parqueo”, ha puntualizado.

La construcción de este centro, con una inversión de un poco más de 500 millones de pesos, se localiza en las inmediaciones de la autopista Juan Pablo Duarte, La Cuaba, en el municipio Pedro Brand, a más de 20 kilómetros del centro de la ciudad Santo Domingo.

A pesar de que el alojamiento se ha instalado en las afueras de la urbe, el viceministro ha asegurado que para la determinación de ese lugar se realizó un estudio y, posteriormente, se analizó el crecimiento de la ciudad a largo plazo.

“Hay que contemplar que a mediados de los 10 o 15 años, el proyecto está en un punto funcional, no nada más podemos pensar en lo de la ciudad (refiriéndose en el Distrito Nacional), sino que la ciudad va creciendo (zona donde se levanta el centro) ha indicado, al tiempo de agregar que una obra no puede construirse “en un lugar donde genere problemas, porque estamos hablando de una cantidad enorme de vehículos”.

Ambiente: materiales de construcción y obreros

En una zona del terreno se hallan numerosos materiales de construcción, como montañas de blocks, fundas de cementos, decenas de varillas (unas ya trabajadas para columnas y vigas), así como gravilla, arenas, depósitos de agua, tinacos y tablas de maderas.

Con estos materiales, unos 170 obreros en total han trabajado en la obra. Allí, además, disponen de 15 equipos de movimientos de tierra, al igual que unos 15 o 20 camiones diarios para el traslado de los materiales, según ha detallado el encargado.

Sistema de funcionamiento

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant), Hugo Beras, en una visita a Listín Diario en enero de este año, dijo que el Centro de Retención Vehicular La Cuaba, funcionará mediante un proceso de pago y retiro, que se actualizará de forma automática, para que el ciudadano salde la multa pendiente, acceda al parqueo asignado a retirar su vehículo y, por último, presente un volante de pago a las autoridades militares, que estarán en la garita de seguridad, para que le permitan salir.

Pero, en caso de que los propietarios no se presenten en el centro, los automóviles que sobrepasen los 90 días entrarán en un proceso de subasta pública. “Esa subasta pública no es para sacar esos motores para la calle, sino para chatarrizar y limpiar todo eso asegurando que no se acumulen o sobre asignen parqueos”, dijo el director en un encuentro con el director del diario, Miguel Franjul.

Respecto al futuro de los automóviles y motocicletas, que lucen abandonados en el antiguo canódromo “El Coco”, estos serán convertidos en chatarra, para luego ser vendidos, indicó Beras.