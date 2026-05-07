Los Rays sorprendiendo nuevamente

Si vamos a hablar de sorpresas agradables en lo que va de temporada de Grandes Ligas, los Rays de Tampa Bay tienen que estar en la lista.

Su victoria del miércoles contra los Azulejos de Toronto fue la sexta en forma consecutiva y duodécima en los últimos 13 encuentros. En ese lapso, han limitado a la oposición a 1.31 carreras por partido y el relevo ha permitido UNA vuelta en los últimos 33.1 episodios lanzados.

Como equipo, han permitido tres anotaciones o menos en esos últimos 13 juegos, lo que constituye un récord para esta franquicia, que se ha caracterizado a través de los años por su buen pitcheo.

Especialmente llamativo ha sido el repunte de Shane McClanahan (4-2, 2.60), regresando de dos cirugías en el codo que lo obligaron a perder más de dos temporada completas.

El zurdo ha recuperado su velocidad y ha estado dando uso efectivo a su curva y cambio de velocidad para lanzar 16.2 entradas en blanco en sus últimas tres aperturas.

Nick Martínez, por su parte, se ha beneficiado del programa de pitcheo de los Rays, que ha reencausado las carreras de diversos lanzadores en los últimos 20 años.

El veterano ha enfatizado el uso de su sinker y cambio de velocidad en lugar de la bola rápida de cuatro costuras y cutter con excelentes resultados. Es un ejemplo de los ajustes simples pero impactantes que frecuentemente hace el staff de los Rays.

Martínez tiene marca de 3-1, 1.71 en siete apariciones.

Drew Rasmussen ha sido un competente tercer abridor, lo que la ha permitido a los Rays compensar ausencias de los lastimados Steven Matz y Joe Boyle, entre otros.

El bullpen se ha caracterizado por su profundidad, con buenas actuaciones de nombres como Bryan Baker, Cole Sulser, Hunter Bigge, Griffin Jax y otros.

En el orden ofensivo, los Rays cuentan con cañones de la talla de Junior Caminero, Yandy Díaz y Jonathan Aranda. Pero también han hecho un uso efectivo del llamado “small ball”, encabezando la Liga Americana en bases robadas y toques de sacrificio.

Chandler Simpson es un joven jardinero que puede alterar juegos con su velocidad.

Aunque no han podido dar caza a los Yankees de Nueva York en la División Este de la LA, los Rays se han presentado como un equipo con potencial de regresar a los playoffs, contando con el liderazgo de Kevin Cash, uno de los dirigentes mejor valorados en la industria.