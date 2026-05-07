¿Cómo ha sido Karl-Anthony Towns en playoffs de la NBA?

Con un estilo de juego más parecido a Nikola Jokic que a él mismo, el dominicano Karl Anthony Towns se ha convertido en una pieza clave en las aspiraciones de campeonato de los Knicks de Nueva York en el baloncesto de la NBA.

El autoproclamado mejor jugador alto tirador en la historia de la liga, ahora ha pasado a funcionar como un point-center en el esquema ofensivo del entrenador Mike Brown y el “invento” ha funcionado a la perfección.

El cambio radical inicia con Towns recibiendo la pelota en el poste alto, detrás de la línea de tres puntos, lo que le permite a Jalen Brunson, el armador atacante y principal jugador ofensivo del club liberarse de sus obligaciones de base y seguir desarrollando su ataque al aro.

El criollo Towns, de su lado, puede decidir entre pasar al poste bajo, a un compañero en las esquinas para el triple, hacer él mismo el lance o penetrar mientras saca de la zona de confort a sus defensores.

En la primera ronda frente a los Hawks de Atlanta, Towns tuvo promedios de 16.3 puntos, 10.3 rebotes y 8 asistencias en apenas 28 minutos con un 59 por ciento de acierto en el porcentaje de campo y 45 por ciento desde el triple.

En el cuarto partido consiguió el primer triple-doble de su carrera al terminar con 20 tantos, 10 capturas y 10 pases. La victoria fue por 114-98. En el quinto encuentro se fue hasta los 16 puntos, 14 rebotes y seis asistencias a los que agregó dos recuperaciones y dos bloqueos en un triunfo con marcador de 126-97. Acertó cinco de ocho lances desde el piso. En el sexto, que acabó con anotación de 140-89, repitió la triple decena con 12-11-10 y apenas cuatro intentos al aro.

Aunque se critica que está realizando pocos lances al canasto, hasta el momento la fórmula le ha funcionado a los Knicks que intentan llegar a la final de la NBA por primera vez desde el 1999.

Towns ya no es solo el anotador que era una pesadilla para su defensa, el que castiga con el triple si no lo cubres o el que marca en el poste con fuerza.

Ahora es el facilitador que pone en funcionamiento el ataque del equipo de Nueva York. Brunson sigue anotando, pero OG Anunoby, Mikel Bridges o cualquier otro compañero puede aprovechar el colapso de la defensa al estar atenta a las principales figuras.

En el primer éxito frente a los Sixers de Filadelfia en la segunda ronda, Towns aportó 17 unidades con seis rebotes y seis asistencias en una victoria 137-98. En el segundo desafío, a pesar de sufrir su particular “bestia parda” (las faltas personales, con cuatro en 28 minutos) se las arregló para sumar 20 puntos, 10 capturas y siete pases para canastos. en un éxito más apretado (108-102).