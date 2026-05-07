la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) reafirmó su compromiso con la modernización del sistema agropecuario dominicano durante un panel en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). El evento no solo sirvió para analizar los desafíos del agua, sino para anunciar nuevas facilidades financieras y tecnológicas para los productores de la ganadería y agricultura dominicana.

El director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, resaltó que en los últimos cinco años la institución ha logrado avances sin precedentes a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir). Según detalló, se han realizado 14 convocatorias nacionales, facilitando incentivos no reembolsables que han reducido directamente los costos de producción.

A pesar de los avances en materia de riego, los expertos fueron enfáticos en la gravedad de la situación actual del territorio nacional. Se reveló que la agricultura básica en el país utiliza el 80% del agua disponible, pero, por falta de tecnología, desperdicia el 80% de la misma.

Caamaño informó que la institución ha capacitado a más de 7,500 productores y brindado más de 452 asistencias técnicas desde el inicio de 2024, fortaleciendo el conocimiento en manejo hídrico y operación de sistemas de riego sostenibles para evitar el uso dispensable del agua. Para consolidar este alcance, la TNR ha firmado 24 acuerdos con entidades públicas y privadas.

Una de las noticias principales del encuentro fue el anuncio de una nueva convocatoria nacional fotovoltaica, desarrollada junto al Banco Agrícola. Esta iniciativa está orientada a impulsar el uso de energía solar en el sector agropecuario, dirigida a proyectos cuya capacidad de instalación no supere los 60 kilovatios y los préstamos con tiempos "considerables" para el desarrollo de los granjeros. Los interesados podrán aplicar hasta el 13 de julio a través de nuestro portal.

la urgencia del cambio agropecuario y político

A pesar de los avances en materia de riego, los expertos fueron enfáticos en la gravedad de la situación actual del territorio nacional. Se reveló que la agricultura básica en el país utiliza el 80% del agua disponible, pero, por falta de tecnología, desperdicia el 80% de la misma.

"La falta de voluntad política, los cambios de gobierno y la falta de educación en las escuelas y universidades sobre el agua son los grandes retos", se advirtió durante el panel. "Lo que se hace ahora no siempre se repite en el próximo gobierno, y estamos ante un gran desafío frente a la comunidad internacional".

Por su parte, el vicerrector académico de la PUCMM, Julio Augusto Ferreira Tavera, destacó: Las universidades estamos llamadas a desempeñar un papel activo. La modernización del riego constituye una herramienta estratégica para fortalecer la seguridad alimentaria y elevar la productividad".

alianza estratégica con el banco agrícola

Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola, subrayó el éxito del programa Bagri-Riego, mediante el cual se han canalizado más de 3,000 millones de pesos en financiamiento blando.

"Por mucho tiempo el Estado invirtió en presas y canales, pero no en la finca del productor, que es donde está el gran desafío de eficiencia", señaló Durán. Hoy, gracias a la Mesa del Agua creada por el presidente de la República, todos los actores trabajamos de manera conjunta e inteligente.

participación de panelistas

El panel-conferencia contó con las exposiciones de Osmar Benítez, presidente de la JAD; Gabriela Quiroga Gilardoni, representante del IICA; Silvio Carrasco, director de la Unidad de Agua de la PUCMM; y Danilo Cruz, secretario de Adoproteca.

Con este encuentro, la TNR y la academia sientan las bases para una agricultura con avances tecnológicos, donde el riego por goteo, la microaspersión y el bombeo fotovoltaico se convierten en la norma del campo nacional.

personalidades en el evento

Como parte del apoyo al crecimiento agropecuario nacional diversos representantes internacionales se dieron cita en el evento, entre ellos: El embajador israelí Raslan Abu Rukun estuvo presente en el evento junto al diplomático chino Chen Luning, de la embajada de la República de Chile, Iván Andrés Faberón Turquiza, y Neyser Reyes Tijinero, jefe de misión de la embajada de Nicaragua.

En el marco de la dirigencia nacional se presentaron: David Herrera Díaz, director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre); Uris Enríquez Vistla, jefe general de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios. Fernando Durán, administración, administrador general del Banco Agrícola, y Juan Rosario, subadministrador de dicha entidad.

Manuel Mejía, director del Plan de Desarrollo y Planificación de la Tecnificación Nacional de Riego. Emilio Balbán, director ejecutivo del Fondo para el Desarrollo Agropecuario, y a Modesto Guzmán, de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad. Julio Augusto Ferreira Tavera, vicerrector académico de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.