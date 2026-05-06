Sanz Lovatón enaltece a EE.UU. por encima de China

¿China o Estados Unidos? Para el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, la respuesta es clara.

En un contexto geopolítico marcado por las inclinaciones comerciales hacia Washington o Beijing y, con el atractivo de la República Dominicana como foco de inversiones, desde el gobierno no han dudado en ningún momento en comprometerse como un caballero leal al rey del norte.

"Lo primero que yo debo decir aquí, categóricamente, es que el socio esencial de la República Dominicana son los Estados Unidos de América", manifestó Sanz Lovatón en el Desayuno del Listín Diario. Y a partir de ahí desplegó una lista de pruebas que dejó poco margen para interpretar otra cosa.

Visitas y superávit

El argumento económico vino primero. En el 2025 recordó la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, lo que catalogó como "una manifestación de lo que ellos creen de nosotros".

A esa lectura política sumó un dato que asumió "la gente no lo sabe": la República Dominicana acumula con Estados Unidos un superávit comercial de US$55,000 millones en los últimos 15 años. "Nosotros somos el sexto o el séptimo país con el que Estados Unidos tiene mayor superávit", afirmó. Es decir: dentro de los diez del mundo a los que la primera economía del planeta más dinero le entrega.

El ministro presumió, además, de haber salido bien parado del laberinto arancelario que armó la administración Trump. Junto al canciller Roberto Álvarez y al ministro de Hacienda, Magín Díaz, integró una comisión negociadora que ya ha sostenido más de veinte reuniones bilaterales.

Mencionó También una nueva misión que tiene planeado viajar a Washington el próximo 15 de mayo. "Dentro de todos los aranceles que estableció la administración Trump, nosotros estamos en la más bajita del mundo", destacó. "Estamos en el bracket más bajito", añadió.

A medida que iba terminando las frases sobre la importancia de Estados Unidos para el país, su tonalidad iba bajando, poco a poco, para cambiar el tema: "a todos los queremos, pero los socios esenciales son lo que son".

China y el “comercio ilícito”

Las relaciones entre China y República Dominicana dieron un giro brusco tras el presidente Luis Abinader asumir la presidencia. Poco tiempo después de tomar el poder en una rueda de prensa limitó la cercanía con el país asiático y sus potenciales inversiones. Seis años han pasado desde entonces, con relaciones neutrales, pero con conflictos actuales por el comercio chino en el país.

Sanz Lovatón fue directo: "entiendo que nuestras relaciones con la República Popular China también son buenas, reconociendo el hecho de que nuestro socio esencial son los Estados Unidos".

Y agregó, continuando con su lealtad estadounidense: "La mayor inversión extranjera viene de los Estados Unidos, definitivamente. Después de España y de Europa". Los españoles, matizó, están sobre todo en turismo, pero el grueso "definitivamente es de los Estados Unidos".

Para darle fuerza a su argumento, citó las inversiones recientes de Google y de la empresa que llevará la estación espacial al sur del país. Y recordó que el grueso de empresas en zonas francas también es estadounidense.

Pero fue al entrar en el bloque comercial cuando la conversación cambió. Tras mencionar los cierres de tiendas chinas que se han ejecutado en los últimos meses, más las quejas de la comunidad china en el país, surgió el tema del comercio ilícito.

"Nosotros no tenemos ningún problema con el comercio lícito, venga de donde venga". El adjetivo no era casual. Lo repitió varias veces en los minutos siguientes, siempre con el mismo agregado: el problema, sugería, no es el origen, es la legalidad.

"Nosotros tenemos la obligación de proteger nuestras industrias", continuó, "de cualquier comercio que esté siendo subvencionado, o que esté siendo falsificado, o que esté siendo subvaluado".

Las tres categorías (subvención estatal, falsificación, subvaluación aduanera) son usualmente acusaciones vinculadas a los flujos de mercancía provenientes de China.

Para sostener su punto, Sanz Lovatón sacó a relucir que hace tres años el país está fuera de una lista negra que el Departamento de Estado de Estados Unidos publica por “incumplimiento en propiedad”. “Hemos sido felicitados por el combate contra la lucha de estos ilícitos, que en su mayoría hay un porcentaje importante que proviene de esa parte del mundo, de China”, aseguró.

A eso le agregó que el presidente Abinader instruyó la creación de una mesa de comercio ilícito que reúne a Industria y Comercio, Impuestos Internos y Aduanas. "De ahí es que han salido los cierres de los negocios chinos, de ahí es que han salido las fiscalizaciones", explicó.

El ministro Eduardo Sanz Lovatón conversa con el presidente de la Editora Listín Diario, Manuel Corripio, luego de concluir el Desayuno.RAÚL ASENCIO/LD

Sumado a la materia de comercio ilícito, y recordando su accionar cuando fue titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Sanz Lovatón recordó que en esta institución se recuperaron casi 13 mil millones de pesos en reliquidaciones: “Es decir, cosas que se trajeron y se declararon mal, por un valor que realmente no era”, siendo este monto solo del comercio chino.

"Esos datos reflejan que hay un empuje hacia la formalización del comercio. Que ya esto no solo incluye el comercio chino", dijo.

Al tiempo, aclaró que "no hay ningún problema estructural con el comercio de ningún país", sin embargo, aseveró: "tenemos que proteger el comercio lícito dominicano".