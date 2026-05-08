Abinader destaca a Costa Rica como referente regional en zonas francas

El presidente Luis Abinader destacó este viernes a Costa Rica como un referente regional en el desarrollo de zonas francas de mayor valor agregado, especialmente en sectores tecnológicos, dispositivos médicos y equipos eléctricos.

En el marco de su participación en la transmisión de mando presidencial de la presidenta Laura Fernández Delgado, celebrado en el Estadio Nacional de San José, el mandatario dominicano resaltó las buenas relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Durante un breve intercambio con la prensa, el mandatario explicó que la República Dominicana continúa fortaleciendo su modelo de zonas francas con el objetivo de generar empleos de mayor calidad, mejores salarios y nuevas oportunidades para la población dominicana.

El presidente Abinader señaló que el país avanza hacia una transformación industrial enfocada en la innovación y la tecnología, impulsando áreas estratégicas que permitan aumentar la competitividad y atraer nuevas inversiones internacionales.

Asimismo, resaltó que Costa Rica ha logrado consolidar un modelo exitoso en materia de zonas francas tecnológicas y de manufactura avanzada, convirtiéndose en una referencia para otras naciones de la región.

“Costa Rica ha sido evidentemente un ejemplo también en esa zona franca de mayor valor agregado; por tanto, esa buena práctica nosotros también la hemos estado siguiendo hace dos años”, expresó el jefe de Estado al conversar con periodistas durante su visita oficial.