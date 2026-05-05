Laura Zapata y Lupita Jones celebran la eliminación de El Divo de “La casa de los famosos 6”

Las exparticipantes del reality de Telemundo "La casa de los famosos 6", Laura Zapata y Lupita Jones, celebraron la eliminación del cantante cubano Eduardo Antonio Jiménez, conocido como El Divo, de la competencia.

Zapata y Jones se grabaron desde el Monumento a la Independencia o Ángel de la Independencia de México tras la denuncia de ambas sobre el supuesto acoso sexual del cual fue víctima la modelo dominicana Celinee Santos a manos del artista.

"Digo que qué bueno, mi amor, era el que tenía que salir desde hace mucho tiempo y va a salir funado porque es un corrupto, estoy feliz", expresó la legendaria actriz.

Mientras que la exMiss Universo dijo: "Por la puerta de atrás debió salir ese tipo. Qué bueno, gracias público. Nos lo van a venir a sentar aquí y le vamos arrancar la peluca".

Asimismo, Zapata señaló que El Divo tuvo que ser expulsado y no haber esperado ser el undécimo eliminado por votación de los espectadores del programa.

Este lunes, el cantante quedó fuera de la competencia tras obtener menos votos que los demás famosos que se encontraban en la placa de eliminación.