Honran al líder sindical Mauricio Báez reclamando respeto a la cesantía laboral

Frente al busto del dirigente sindical Mauricio Báez, la dirigente del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, destacó la importancia de que sea reformada la Ley de Seguridad Social, tal como prometió hace una semana el presidente de la República, Luis Abinader.

No obstante, le sugirió al gobernante que “si se pretende hacer una reforma que beneficie y proteja a las familias, ésta debe cumplir con la misión real de un sistema de seguridad social auténtico, que es romper la lógica de negocio con que está estructurado el sistema en la República Dominicana”.

Las palabras de la dirigente política y magisterial se produjeron durante un acto celebrado frente al busto de Mauricio Báez, donde decenas de trabajadores y dirigentes políticos se concentraron, con motivo del Día del Trabajo para recordar la lucha del dirigente obrero asesinado en 1950, y de quien aseguró, que si viviese ocuparía la primera fila en la lucha por los derechos laborales y “no apoyaría la falta de atención a la ciudadanía”.

La dirigente política instó a comprender la seguridad social como una herramienta para proteger a la familia, abarcando desde el costo de la canasta básica hasta la salud, la cual definió como un “derecho fundamental que se debe garantizar”.

Asimismo, defendió la permanencia de la cesantía laboral y se opuso al incremento de los años de servicio, exigiendo que se mantenga la dignidad del empleado.

“Tienen que entender que la misión de la seguridad social es sustituir el gasto de bolsillo de la familia cuando padece una situación de salud. El Gobierno pretende aumentar los años para tener derecho a una pensión y elevar las cotizaciones; es decir, sacarle más dinero a los trabajadores y someterlos a cinco años más de labor para que sigan en la incertidumbre de recibir una pensión que, en cualquier caso, será inferior al 30% de sus ingresos actuales”, aseguró María Teresa.

sobre mauricio báez

Mauricio Báez nació el 23 de septiembre de 1910 en Sabana Grande de Palenque. Fue un destacado líder sindical y símbolo de la resistencia obrera contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Organizó a los trabajadores de la caña y lideró la histórica huelga azucarera de 1946 en San Pedro de Macorís, donde demandó jornadas de ocho horas y salarios justos.

Debido a la persecución política, se exilió en Cuba, donde fue secuestrado y asesinado en 1950.