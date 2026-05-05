Abinader recibe este miércoles la llama centroamericana

El presidente Luis Abinader recibirá este miércoles en el Palacio Nacional la llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, marcando el inicio oficial del recorrido de la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

El acto, programado para las 5:00 p.m., dará paso a la denominada “Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores”, un recorrido que abarcará las 31 provincias del país y el Distrito Nacional, llevando un mensaje de integración, identidad y compromiso ciudadano con el deporte. La primera jornada en territorio nacional se realizará el viernes 8 de mayo en la provincia de Pedernales, desde donde comenzará su travesía por toda la geografía dominicana.

La llama, símbolo esencial del movimiento deportivo regional, trasciende su carácter ceremonial para convertirse en un vehículo de memoria y propósito. En esta edición, su recorrido rinde homenaje a Juan Ulises García Saleta “Wiche”, figura clave del olimpismo nacional, cuyo legado impulsó el desarrollo institucional del deporte y su proyección internacional.

Inspirada en su trayectoria, la antorcha se proyecta como un emblema vivo de valores universales. La honestidad, la disciplina, la solidaridad y la perseverancia se articulan con principios fundamentales del olimpismo como la excelencia, el respeto y la amistad, consolidando un mensaje que trasciende lo deportivo.

El encendido de la llama tuvo lugar el 11 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en una ceremonia cargada de simbolismo que conectó las raíces ancestrales de la región con el presente deportivo. Desde allí, el fuego fue entregado a las autoridades dominicanas para iniciar su trayecto hacia Santo Domingo 2026.

A lo largo de su recorrido, la llama conectará territorios, comunidades y generaciones, promoviendo la convivencia pacífica y la integración regional. Cada parada se convertirá en una plataforma para fortalecer el orgullo nacional y destacar el papel del deporte como herramienta de formación en valores y desarrollo humano.

La Ruta Wiche García Saleta ha sido concebida como una iniciativa de participación ciudadana que busca acercar los juegos a la población.