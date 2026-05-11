Abinader será el orador principal en el Congreso Mundial de Zonas Francas a celebrarse en Panamá

El presidente Luis Abinader viajará mañana martes a Panamá, donde pronunciará el discurso central en el Congreso Mundial de Zonas Francas.

El jefe del Estado sostendrá reuniones con empresarios de ese sector, principalmente logísticos y de manufacturas, a los fines de que coloquen sus capitales en la República Dominicana.

Asimismo, el mandatario con iguales fines sostendrá un encuentro con la cúpula empresarial panameña, a quienes instará que inviertan en el país, una de las mejores economías y en constante crecimiento de la región.

En la agenda del presidente Abinader en Panamá está un encuentro bilateral con su homólogo panameño José Raúl Mulino.

El Congreso Mundial de Zonas Francas inicia mañana martes 12 y concluye el miércoles 13 de mayo.

El presidente estará acompañado del Ministro de Industria y Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, Biviana Riveiro, directora de Prodominicana, y el embajador en Panamá, Roberto Salcedo.