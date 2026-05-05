Ciudadanos convocan a una jornada pacífica contra el ruido este domingo 10 de mayo

Ciudadanos han convocado a una manifestación este domingo 10 de mayo en el Parque Independencia, en reclamo del cumplimiento de las leyes 90-19 y 64-00 frente a la contaminación acústica.

La jornada, pautada de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, busca visibilizar el impacto del ruido excesivo en la salud y la convivencia.

La actividad marcará un precedente al tratarse de una de las primeras movilizaciones ciudadanas enfocadas exclusivamente en exigir el respeto a las normativas sobre control de ruido en el país. Los organizadores esperan la participación de residentes de distintos sectores, juntas de vecinos y organizaciones sociales.

El colectivo Vecinos Contra el Ruido, a través de su directora Rossemary Bonifacio indicó que este llamado responde a la necesidad urgente de que las autoridades hagan cumplir las disposiciones legales vigentes. “El ruido excesivo es un problema de salud pública que no puede seguir siendo ignorado”, expresó.

Plantea que el ruido es el delito más denunciado por lo que es necesario fortalecer con más recursos a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales e incluso crear una jurisdicción exclusiva. Advierte además que el ruido contribuye al estrés ambiental y a la violencia social en el país.

El movimiento reiteró su invitación a la ciudadanía a integrarse de forma pacífica, con pancartas, en favor de una ciudad más ordenada y respetuosa del derecho al descanso y a un ambiente sano. La concentración tendrá lugar en el Parque Independencia, en la Zona Colonial.