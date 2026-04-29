Energía y Minas apuesta por una minería sostenible con reglas claras y supervisión técnica

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó ayer martes que el futuro de la minería en el país debe definirse a partir de un balance real entre la protección ambiental y el desarrollo económico, al advertir que cualquier decisión sobre proyectos tiene que estar sustentarse en evidencia científica, el respeto al debido proceso y un diálogo transparente con las comunidades.

Precisó, además, que el debate sobre el desarrollo minero en San Juan de la Maguana se centra en la ecuación de garantizar el crecimiento económico sin comprometer los recursos naturales ni la estabilidad social de las comunidades.

Santos sostuvo que cualquier decisión deberá estar sustentada en criterios técnicos y en el respeto estricto del debido proceso, tras explicar que en la actualidad se desarrolla un Estudio de Impacto Ambiental conforme a los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elaborado por especialistas internacionales.

“En República Dominicana las decisiones no pueden basarse en rumores. Se construyen con evidencia, con institucionalidad y con diálogo directo con la gente”, precisó.

El titular de Energía y Minas insistió en que el desarrollo minero sostenible no es incompatible con la protección ambiental, pero recalcó que la clave está en el balance. “No se trata de elegir entre economía o medio ambiente, sino, de garantizar que ambos convivan bajo reglas claras y supervisión técnica rigurosa”, indicó.

En ese contexto, reafirmó que el rol del Gobierno no es promover proyectos a cualquier costo, sino actuar como garante del interés nacional.

“En una provincia con fuerte vocación agrícola como San Juan, el enfoque debe ser responsable, respetando su identidad productiva y protegiendo sus recursos hídricos y suelos”, sostuvo.

Santos agregó que la minería mantiene niveles salariales competitivos, genera encadenamientos productivos relevantes y posee un carácter contracíclico que le permite sostener su aporte, incluso, en contextos internacionales complejos, contribuyendo a la estabilidad económica nacional.

También destacó el peso del sector en la economía dominicana. Informó que la minería registró un crecimiento de 7.7 % durante el primer trimestre de 2026, posicionándose como la actividad de mayor dinamismo, en un contexto donde la economía nacional acumuló una expansión de 4.1 %, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central.

Explicó que ese desempeño estuvo impulsado por mayores volúmenes de extracción de oro, plata y materiales de construcción, consolidando a la minería como uno de los principales pilares exportadores del país. Recordó que en 2025 las exportaciones mineras superaron los US$2,500 millones, con el oro como principal producto.

Asimismo, subrayó el impacto fiscal del sector, cuyos aportes alcanzaron aproximadamente RD$45,000 millones el pasado año, fortaleciendo las finanzas públicas y respaldando la inversión social del Estado.

Como parte de la visión de futuro, el ministro anunció que el Gobierno impulsa un proyecto de ley orientado a la modernización del sector minero, que abarcará aspectos clave como la relación con las comunidades, el régimen fiscal y el fortalecimiento de las normativas ambientales.

“El objetivo es construir un marco más moderno, transparente y equilibrado, donde el desarrollo económico avance sin comprometer el bienestar de la gente ni los recursos del país”, concluyó.