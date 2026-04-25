Informe de la SIP registra clima estable de libertad de prensa en el país

Los hechos registrados entre octubre de 2025 y abril de 2026 en el territorio nacional muestran un clima estable para la libertad de prensa, sin evidencias de censura directa ni de regulaciones coercitivas.

Así lo explicó el informe sobre la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), destacando que las variables reconocidas por el Índice de Chapultepec de la SIP al conferirle la mayor puntuación (82.17) en respeto a esta libertad en 2025, se han mantenido sin variaciones significativas.

El informe reseña que todavía el Congreso Nacional no ha logrado un consenso sobre el anteproyecto de ley que introduce reformas a la legislación 6132, que amplía las garantías para el ejercicio del periodismo aunque existe fuerte resistencia a uno de sus componentes, el que crea el Instituto Nacional de la Comunicación bajo el argumento de que puede constituir un mecanismo de censura.

SEPA MÁS Reforma Destaca que los episodios se hacen notables dentro del marco de la reforma a la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, la cual se mantiene en espera de un consenso por parte del Congreso. La iniciativa busca ampliar las garantías para el ejercicio del periodismo, aunque enfrenta objeciones por la creación del Instituto Nacional de la Comunicación.

El informe fue redactado por el director del LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul, quien es vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa para República Dominicana.

Incidentes aislados

El documento indica que a pesar de ese “clima estable”, varios incidentes puntuales que “interfirieron en el desempeño de la actividad periodística”, como el de las periodistas María Tejeda, de noticias CDN, y Natalia Estrella, de Teleuniverso, ocurrido en diciembre, quienes fueron agredidas por personal de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

El suceso tuvo lugar cuando cubrían un operativo de distribución de agua al público en uno de los sectores afectados por la ruptura de tuberías que dejó a la población sin servicio durante varias semanas.

Para el tercer mes de 2026, un oficial de la Policía Nacional rastrilló su arma apuntándola contra un grupo de reporteros al mismo tiempo que otros agentes utilizaron gas pimienta para impedir la cobertura de un operativo de arresto en Santo Domingo Este a causa de una maestra acusada de agredir a un menor en una guardería.

Familiares de la docente también fueron señalados de participar en la agresión.