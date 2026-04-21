Monseñor Héctor Rodríguez condena la muerte Deivy Abreu a manos de motoristas

El arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rodríguez, condenó el trágico suceso ocurrido en Santiago, donde una turba de motoconchistas apuñaló al chófer Deivy Carlos Abreu, provocando su posterior muerte, calificándolo de “vergonzoso” y reprochable ante la sociedad dominicana.

“La violencia en cualquiera de sus facetas, de cualquier forma que sea, nunca estaremos de acuerdo y creemos que a través de la educación creamos una cultura de respeto, una cultura de paz, una cultura donde la dignidad del ser humano sea respetada y eso no ocurrió en el caso de mi querido Santiago”, lamentó el representante del clero católico.

Según informes preliminares, un accidente de tránsito ocurrido el sábado en la tarde en la demarcación del norte tuvo lugar cuando el hoy occiso Deivy Abreu conducía un vehículo pesado e impactó una motocicleta, generando un conflicto que evolucionó en persecución.

Interceptado por varios motoristas, Abreu fue agredido físicamente por la turba, resultando con una herida punzocortante que le provocó la muerte debido al sangrado.

El arzobispo indicó que las acciones cometidas en la provincia cibaeña no corresponden a los valores representativos de la sociedad dominicana y acudió a la justicia nacional mientras se fortalece la educación en los hogares como principal agente de socialización en la vida del individuo.

En sus palabras, sostuvo que el hecho responde a una decadencia en la sociedad actual, donde en algunas familias dominicanas existe ausencia de valores, límites, apoyo emocional y estimulación básica, provocando carencias significativas en el desarrollo de sus miembros y trayendo como consecuencias comportamientos aberrantes como el sucedido.

“Cada uno de esos motoristas surgió de una familia, es un producto de una familia o de una escuela; entonces la educación para mí es muy importante y, por supuesto, es vergonzoso personalmente para mí y para nuestra iglesia y para todos nosotros”, continuó reprochando.

Insistió en su llamado a la sociedad para priorizar la educación en los hogares, buscando reducir la ola de violencia expuesta a través de este conflicto.