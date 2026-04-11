Presidente CMD anuncia fecha para entrega de los primeros apartamentos para médicos

El Colegio Médico Dominicano (CMD) anuncia la fecha de entrega de los 136 apartamentos en el proyecto habitacional Doctor Leocardio Peña, en Santo Domingo Norte.

Los adquirentes de los primeros apartamentos entregados por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) y el presidente Luis Abinader, los recibirán el viernes 17 de abril.

El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, expresó que este proyecto ha llenado de sueños a cada uno de los médicos que adquieran un apartamento habitacional, pero que los años de espera no les quiten la esperanza y la felicidad de tener un condominio propio para su familia.

“Esta herencia es una continuidad de esos sueños en los que muchos pusieron sus almas, esperanzas en este proyecto que data de más de 30 años y es lamentable que ese sueño haya ido con algunos de nuestros médicos que hoy no están con nosotros y soñaron con tener un hogar en su momento”, indicó Peña Núñez durante una asamblea en la sede del CMD.

El doctor destacó que, a pesar de las dificultades que se han presentado, la comitiva de médicos propietarios ha velado por el cumplimiento de la entrega de los apartamentos.

“Esperamos que a los primeros a los que se les entregará el viernes estén con su mudanza lista para instalarse de una vez; se les haga entrega de su apartamento”, dijo el médico entre risas.

Por su lado, Rafael de los Santos, presidente de la comisión de adquirientes, manifestó que los primeros edificios que se entregarán son edificaciones antiguas que han sido rehabilitadas para su entrega, por lo que algunas podrían presentar fallas, aunque el MIVED garantizará que todas estén en perfecto estado.

La lucha de los médicos por adquirir sus viviendas data de hace más de 30 años; desesperados y casi perdiendo la esperanza, se regocijan de poder tener una fecha de entrega del proyecto que les costó tanto tiempo esperar.