Listos pero no habitados: Vicios de construcción retrasan entrega de apartamentos a los médicos

Los títulos, las llaves y los apartamentos han sido entregados por el Gobierno, pero los médicos tendrán que esperar un poco más para mudarse al proyecto habitacional Doctor Leocardio Peña, en Santo Domingo Norte, debido fallas estructurales.

Se recuerda que el complejo de edificios que albergará a cientos de médicos, desde su inauguración en diciembre del año pasado, batalla con fallas estructurales que al parecer no han sido resueltas.

Esto lo ha manifestado el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña, en la sede del gremio, al ser consultado por Listín Diario sobre los pormenores que han retrasado la entrega de las viviendas a los beneficiarios.

Presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña.Leonel Matos

“El proyecto no se ha entregado. El Mived (Ministerio de Vivienda y Edificaciones) y nosotros estamos viendo que no existan vicios de construcción y hemos encontrado algunos detalles que se están corrigiendo; esa es toda la verdad. El presidente los entregó, pero siempre hay cositas que quedan”, declaró Peña.

Sin embargo, no especificó en cuántos apartamentos se habían evidenciado los desperfectos.

Puntualizó que el objetivo del gremio no es provocar disgustos entre el personal médico que recibirá el respectivo apartamento, sino entregar una estructura sin desperfectos.

“Nosotros queremos que los médicos estén bien, que se sientan bien cuando reciban su proyecto, porque es un proyecto en el que el Colegio Médico ha invertido y es el gran facilitador de ese proyecto”, declaró al Listín Diario.

Al tiempo, señaló que, a pesar de las presiones externas que se han levantado en los últimos días, el gremio insiste en que entregará un proyecto terminado.

“Soy una persona extremadamente organizada y sé que hay muchas presiones externas, pero la mayoría está consciente de que tenemos que hacer el trabajo adecuadamente; por eso no hay presión, vamos a hacer las cosas adecuadamente sin presión, con tranquilidad y claridad”, aclaró.

Debatirán nueva entrega

Ante las quejas y protestas de los médicos que no han recibido su apartamento, el Colegio Médico Dominicano se reunirá el 11 de abril con los beneficiarios del proyecto y el Mived para debatir los detalles del trabajo y una nueva fecha de entrega.

“El sábado 11 de abril nos vamos a reunir con todos los incumbentes que tienen que ver con el proyecto, porque las cosas se hacen por lo correcto y eso es lo que vamos a hacer”, sostuvo Luis Peña, quien aclaró que hasta el momento el gremio no ha tenido ningún acercamiento con los doctores.