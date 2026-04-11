Suben 22 las provincias en alerta, mientras el COE reporta 4 comunidades incomunicadas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó los niveles de alerta a 22 provincias por incidencia de una vaguada que ha estado generando aguaceros durante el fin de semana.

En ese sentido, se elevan 12 provincias a alerta amarilla, siendo estas Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Montecristi, Elías Piña, Puerto Plata, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata y San José de Ocoa.

En tanto, se encuentran en alerta verde Hato Mayor, Valverde, Dajabón, Independencia, Sánchez Ramírez, El Seibo, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San Juan, Bahoruco y Espaillat.

El COE emite estas alertas por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, para estas provincias y el Distrito Nacional.

Se recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa Atlántica desde cabo San Rafael del Yuma hasta playa Nisibón en (La Altagracia).

Para el resto de la costa, condiciones normales. En la costa caribeña, sin restricciones.

Hasta el momento reportan 12 acueductos fuera de servicio, afectando una población de 76,742 usuario, conforme al Instituto de Agua Potable y de Alcantarillado (INAPA); mientras que la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) reporta que tres sistemas de agua que resultaron afectados fueron restablecidos.

En Montecristi debido a las fuertes lluvias, la Defensa Civil reporta que las fuertes lluvias provocaron el colapso de la pared perimetral del Pley Barrio la Colonia.

Mientras que en Puerto Plata, en el municipio de Imbert se produjeron inundaciones urbanas en la comunidad de Barrero. Además, por crecida del Arroyo Capitán, en Baja Bonico Arriba, se encuentran incomunicadas las comunidades Bajo Bonico Arriba, Los Mangos y Los Feliz.

También por crecida del Rio Baja Bonico, a la altura de la comunidad de Saballo, quedaron incomunicadas las comunidades del Paragua con Imbert.

De igual forma por fuertes lluvias se generaron inundaciones urbanas en la comunidad Ceiba de Pérez. En el Municipio de Guananico debido a las fuertes lluvias se registraron inundaciones urbanas en la comunidad Agua Larga.

Recomendaciones

El COE exhorta a las personas a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presentan altos volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen.

Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta.

Los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.