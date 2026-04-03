Tercera palabra del Sermón llama a la compasión y acompañamiento en el dolor: “No estás solo”

El reverendo padre José Rosado Acosta centró su reflexión en la tercera palabra de Jesucristo en la cruz: “He aquí a tu hijo; he aquí a tu madre” (Juan. 19,26).

El sacerdote participó en el tradicional Sermón de las Siete Palabras de este Viernes Santo, celebrado en la Catedral Primada de América.

Acosta dijo que esta expresión trasciende el momento del calvario y constituye un mensaje “eterno” sobre el sentido de la fe cristiana.

“En el fondo esta palabra de Jesús no es solo para el calvario, es un legado eterno”, afirmó.

Subrayó que la autenticidad de la fe se manifiesta en el cuidado, la compasión y la construcción de vínculos humanos.

Exhortó a los fieles a “permanecer junto a las cruces del mundo, de las mujeres, de los sufridos”, siguiendo el ejemplo de María.

El religioso también dirigió un mensaje de consuelo a quienes atraviesan situaciones difíciles, asegurando que, incluso en medio del sufrimiento, la presencia de Dios se mantiene constante.

“Y hoy, también a ti, nos habla Jesús. En tu historia, en tu dolor, en tu camino, y te dice: ‘Ahí tienes a tu madre’”, dijo.

“No estás solo. Hay una presencia que te acompaña en el dolor. Hay un amor que te sostiene en tu sufrimiento”, agregó.

Durante su reflexión, sostuvo que el sufrimiento puede transformarse en redención cuando el amor se vive con entrega, responsabilidad e involucramiento.

“Aún en el sufrimiento de la cruz, brota la verdad más profunda: Dios no te abandona. Dios sigue creando comunión”, agregó.

El Sermón de las Siete Palabras es una de las principales tradiciones del Viernes Santo en la Iglesia católica, en la que se meditan las últimas frases de Jesucristo antes de su muerte.

En esta ocasión, las dos primeras palabras estuvieron marcadas por críticas sociales, abordando temas como la falta de compromiso de la Iglesia con la verdad y las desigualdades económicas en el país.

Se destacó especialmente la brecha salarial entre funcionarios públicos, con ingresos que oscilan entre los 300,000 y un millón de pesos mensuales, y los obreros, cuyos salarios en muchos casos no superan los 30,000 pesos.