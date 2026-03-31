Choferes exigen inspección técnica para sacar de circulación el 40% de las "chatarras"

A casi un año de que el Gobierno anunciara 143 medidas para transformar el tránsito en Santo Domingo, representantes de las principales federaciones de transporte señalan que aún persisten vacíos críticos que impiden una mejoría real en la congestión vehicular.

William Figuereo, director de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), destacó que, aunque los corredores y la expansión del Metro son pasos positivos, se requiere de infraestructura física urgente.

Sugirió la instalación de isletas en autopistas de doble vía, como la carretera de Baní, para evitar los frecuentes choques frontales.

Asimismo, Figuereo identificó la falta de parqueos como un detonante del caos. Propuso que las instituciones con edificios antiguos adquieran terrenos aledaños para estacionamientos.

“Muchos edificios operan con el mismo parqueo de hace 50 años; la gente termina usando la calle porque no tiene opción”, afirmó.

Para aliviar las "horas pico", la CNTU propone trasladar la presión operativa hacia la noche. Esto incluiría extender el horario del Metro y los corredores hasta la 1:30 a. m., incentivando así que los ciudadanos dejen sus vehículos privados y utilicen el transporte colectivo en jornadas laborales extendidas.

Por su parte, Mario Díaz, director de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), fue enfático: "No habrá mejoría notable sin controlar la importación masiva de vehículos y motocicletas".

Díaz sostuvo que la implementación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) —contemplada en la Ley 63-17— permitiría sacar de circulación al 40% del parque vehicular considerado "chatarra". Esto incluye unidades del transporte público, camionetas y camiones en mal estado que circulan sin luces o emitiendo exceso de humo.

Entre las propuestas más audaces de Fenattransc figura la prohibición temporal de importación de motocicletas y la restricción de su circulación en carreteras principales.

Además, Díaz sugirió implementar un sistema de circulación alterna según el número de matrícula (pico y placa) tres días a la semana, una medida que, según indica, ha sido efectiva en otros países para enfrentar crisis de movilidad.