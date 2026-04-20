Edwin Díaz será opera operado y estará fuera tres meses

El cerrador puertorriqueño de los Dodgers, Edwin Díaz, será operado el miércoles para extraerle tejidos sueltos en el codo derecho, el club anunció el lunes antes del cierre de la serie contra los Rockies.

Díaz, quien se anticipa esté de regreso para la segunda mitad de temporada, pasó a la lista de lesionados y para llenar la vacante en el roster el equipo de Los Ángeles subió al zurdo Jake Eder.

Díaz, de 32 años, concedió tres carreras sin conseguir outs en el cierre de la serie de los Dodgers contra los Rockies el domingo. En lo que va de la campaña, el veterano lleva marca de 1-0 con efectividad de 10.50 en siete presentaciones.

En su carrera tiene foja de 29-36 con promedio de carreras limpias de 2.91 en 527 partidos. El derecho, con tres convocatorias al Juego de Estrellas, ha conseguido 257 salvados en 300 oportunidades con 849 poches.

“Hoy fue una difícil evaluación”, declaró el dirigente del equipo de Los Ángeles, Dave Roberts, tras la presentación de Díaz en Colorado. “Sé el nivel que tiene y cuando no lo vemos, la verdad es que genera preocupación. Entonces, debo platicar con él”.

La recta de Díaz ha promediado entre 97.2 a 99.1 millas por hora en las últimas cuatro temporadas, pero ha promediado apenas 95.7 mph en lo que va de la presente campaña y llegó a bajar hasta 92.8 mph el domingo en el Coors Field. Díaz ha realizado apenas seis rectas con una menor velocidad en su carrera.

Eder, de 27 años, fue adquirido desde los Nacionales el 1ro de abril a cambio de dinero en efectivo. Ha realizado tres presentaciones por Triple-A Oklahoma este año, lanzando 5.1 entradas y concediendo dos carreras.

Eder lanzó por los Dodgers en ocho partidos del 2025 y alcanzó marca de 0-1 con efectividad de 4.91 en 18.1 capítulos. Debutó en las Grandes Ligas el 17 de septiembre del 2024, cuando permitió una carrera en 2.0 entradas por los Medias Blancas.