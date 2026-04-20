José Ramírez gana premio Jugador de la Semana, Nico Hoerner lo logra en la Nacional

Por novena ocasión en su carrera, el dominicano José Ramírez fue nombrado Jugador de la Semana en la Liga Americana. En la Nacional, fue elegido el infielder Nico Hoerner.

La Jugada de la Semana fue realizada por el jardinero Jackson Merrill.

En siete partidos, el dominicano Ramírez bateó de 22-8 (.364) con un doble, cuatro jonrones, cinco empujadas, nueve anotadas, ocho bases por bolas, cinco bases robadas, slugging de .955 y porcentaje de embasarse de .533.

Ramírez fue líder de Grandes Ligas en OPS (1.488), porcentaje de embasarse y bases robadas, además de empatar en el liderato en carreras anotadas.

De su parte, Hoerner tuvo promedio de .346 (de 26-9) con dos cuadrangulares, 11 remolcadas, una base por bolas, cuatro anotadas, dos bases robadas, slugging de .577 y porcentaje de embasarse de .377. Empato en el liderato de empujadas en la semana.

La Jugada de la Semana fue de Merrill, quien le robó un jonrón de manera espectacular al guardabosque dominicano de los Marineros, Julio Rodríguez, el miércoles pasado.