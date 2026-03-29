Madre de bebé Luna Mariet pide ayuda urgente al Presidente y primera dama para salvar su vida

Rosa María Bonilla solicita ayuda para su hija Luna Mariet, de apenas 17 días de nacida, quien debe ser intervenida quirúrgicamente a causa de su condición de cardiopatía congénita.

La desesperada madre, ante la situación que padece su niña, explica que la operación no se practica en el país, por lo que debe ser trasladada a Argentina para ser intervenida quirúrgicamente.

La operación está valorada en 50 mil dólares, equivalentes a tres millones de pesos, recursos con los que no cuentan actualmente.

Bonilla explicó que el equipo médico que realizó el diagnóstico advirtió que la bebé debe ser operada antes de cumplir un mes de nacida, lo que genera mayor desesperación en la familia. Por ello, hacen un llamado al presidente de la República, Luis Abinader Corona; a la primera dama, Raquel Arbaje; y a la vicepresidenta, Raquel Peña, para que acudan en su ayuda, ya que no cuentan con los recursos y el tiempo apremia.

“Primera Dama, por favor, le pido ayuda para que me apoye en el proceso tan difícil por el que estoy pasando con mi bebé”, expresó Rosa María.

“Soy una madre desesperada y solo quiero que mi hija tenga la oportunidad de vivir y mejorar su salud”, agregó la madre, quien, a pesar de que cada minuto cuenta, no pierde la esperanza de que su llamado toque el corazón de las personas más pudientes para que le ayuden a mejorar la salud de su niña.

Para colaborar, puede hacerlo a las cuentas bancarias 9602149984 del Banreservas y 845864206 del Banco Popular, o también pueden llamar al 809-358-1519.