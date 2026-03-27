El COE anuncia operativo "Conciencia por la vida Semana Santa 2026"

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la Semana Santa, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) anunció un operativo que dará inicio este jueves 2 de abril a las 2:00 de la tarde y culminará el 5 de abril, (domingo de resurrección) a las 6:00 de la tarde.

El operativo "conciencia por la vida Semana Santa 2026", tendrá una fuerza operativa compuesta por 51,232 colaboradores. Esto cuenta con una infraestructura de asistencia que incluye 3,451 puestos de socorro ubicados en todo el territorio nacional.

Además, el operativo dispone de 637 ambulancias, 3 helicópteros y 27 embarcaciones para rescates, reforzando así la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad médica o accidentes en las zonas costeras que se puedan presentar.

Las autoridades dijeron que tendrán asistencia en las carreteras mediante el uso de 327 unidades de respuesta inmediata (URIs) y 57 puestos de grúas para atender fallas mecánicas.

Para garantizar y mantener la fluidez y el control, se han establecido 9 centros de mando regionales que coordinarán las acciones en tiempo real, apoyados por 25 talleres móviles y 47 autobuses de la OMSA.

También se contará con 25 centros dedicados especialmente a la ubicación y atención de niños y niñas que se encuentren perdidos.

Los vehículos de carga tienen prohibida la circulación desde el jueves 2 de abril a las 6:00 a.m. hasta el lunes 6 a las 5:00 a.m., con un límite de velocidad de 70 km/h y la obligación de transitar por el carril derecho.

Por su parte, las camionetas tienen prohibido el traslado de pasajeros en la parte trasera, y se realizarán revisiones constantes a los vehículos de transporte público en diversos puntos del país para verificar el estado de los neumáticos y luces.

La Ministra de Interior y Policía, Faride Raful también estaba presente en la rueda de prensa y hizo un llamado a los ciudadanos para que durante esta Semana Santa se actúe con prudencia y puedan acatar las normas establecidas por el operativo "conciencia por la vida Semana Santa 2026".