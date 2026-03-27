Más de 50 empresas buscan talento en feria de empleo del ITSC

El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) realizó su feria de empleo 2026 con el objetivo de la inserción laboral de sus estudiantes y egresados.

La feria que se desarrolla desde ayer jueves 26 de marzo y concluye este viernes 27, cuenta con la presencia de más de 50 empresas y más de 2,600 vacantes.

El horario de la feria se desarrolla desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, en la sede del ITSC, en la avenida Carrera Mella, sector San Luis, Santo Domingo Este.

Durante los días en que estará disponible la feria, el instituto breve recibirá 600 vacantes por día; aunque la feria está abierta al público en general, los estudiantes y egresados del ITSC contarán con prioridad para acceder a las vacantes.

Según la institución, la mayor cantidad de vacantes se encuentra en las empresas hoteleras, con más de 1,000 ofertas.

El doctor del ITSC, el doctor José Ramón Holguín Brito, invitó a los jóvenes a prepararse para que estén capacitados para las oportunidades laborales que se les presenten y puedan desarrollar sus capacidades.

“Es una oportunidad enorme para nuestros muchachos y para la comunidad. Tenemos empresas globales, de carácter nacional, regionales y comunitarias, con lo cual nuestros estudiantes, egresados y gente de la comunidad están encontrando una oportunidad única vista en esta región de la República Dominicana”, explicó Holguín Brito.

Por otro lado, el rector del ITSC, Holguín Brito, agradeció la presencia del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) como un impulso para el desarrollo de los jóvenes y anunció que se realizan acuerdos para que los estudiantes que egresen del Infotep puedan acceder con mayor facilidad a la continuación de sus estudios a nivel superior.

“Facilitaremos para que no tengan que empezar de cero cuando vengan aquí (ITSC); vamos a reconocer los estudios que hacen ahí (Infotep), los vamos a calificar para que tengan menos tiempo”, agregó.

La autoridad educativa adelantó que la feria permitirá aplicar a múltiples vacantes en un mismo espacio e incrementará la empleabilidad y competitividad del egresado.

Solicitantes cuentan su experiencia

Rosanny Aquino, de 25 años egresada del Instituto Técnico Superior Comunitario fue emocionada con su folder aplicar en el área de diseño a varias empresas de la feria.

Estar en silla de ruedas producto de una desviación en la columna que le debilito la movilidad de sus piernas no le impidió despertarse temprano y dirigirse al instituto para entregar su currículo y poder ejercer su profesión de diseño gráfico.

Acompañada de una amiga y con la disposición de insertarse al campo laboral Aquino se dirige a los diferentes stands que requieren de sus conocimientos.

Otro chico que expresó su emoción fue Samuel, de 26 años quien contó que esta de termino en su carrera de Soporte en Informática y le gustaría iniciar a desarrollarse en esa área antes de terminar su formación.

“He trabajado en varias empresas, pero nada relacionado con lo que estudio y ahora me gustaría tener la oportunidad de ejercer lo que estudio para ir teniendo experiencia”, manifestó.