Feria de talentos de Intec impulsa oportunidades

Con la participación de decenas de estudiantes y egresados, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) dio inicio este miércoles a su Feria de Talentos en su sede ubicada en la avenida Los Próceres, una actividad a conectar el ámbito académico con el mercado laboral.

El evento estuvo organizado por las Unidades de Desarrollo, Relaciones Institucionales y Egresados.

En la actividad estuvieron presentes reconocidas empresas como Planeta Azul, Scotiabank, Grupo Rica, Banco Popular Dominicano, AFP Crecer, Centro Cuesta Nacional y Grupo CCN, entre otras.

Además de la oferta laboral, la feria contó con un área gastronómica donde los asistentes pudieron disfrutar de pasteles en hoja, postres y dulces, todo esto bajo un ambiente dinámico.

El rector de la universidad, Arturo del Villar, destacó que esta iniciativa significa una muestra del vínculo cercano que mantiene la academia con el sector empresarial, enfocado en garantizar que los estudiantes estén preparados para responder a las exigencias actuales del mercado.

“Queremos que nuestros estudiantes salgan empleados de una vez, ósea, que su carrera valga el tiempo y el esfuerzo que han dedicado”, expresó.

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) dio inicio el 23 de marzo de 2026, su Feria de Talentos en su sede ubicada en la avenida Los Próceres.Listín Diario

Explicó que muchas de las empresas participantes forman parte de comités consultivos que influyen directamente en la actualización de los programas académicos, permitiendo así que las carreras se ajusten a las necesidades reales del entorno laboral, incluyendo áreas como la inteligencia artificial.

nivel de empleabilidad

Asimismo, señaló que INTEC cuenta con un nivel de empleabilidad cercano al 98 %, una cantidad que atribuye al esfuerzo institucional por formar profesionales competentes, aunque aclaró que el porcentaje no alcanza el 100 % debido a particularidades en carreras como medicina, donde los egresados deben completar residencias.

El rector también subrayó que uno de los principales objetivos de la feria es facilitar el reclutamiento de talento joven.

De su lado, la vicerrectora de Investigación y Vinculación de INTEC, Rosario Arostegui, expresó su satisfacción por la realización de la décimo cuarta edición del evento, que en esta ocasión reúne a más de 30 empresas interesadas en darse a conocer y contratar talento.

Indicó que la feria constituye un espacio clave para que los estudiantes tengan un primer acercamiento con el mundo laboral, permitiéndoles conocer las oportunidades disponibles y ser considerados como “candidatos en procesos de selección”.