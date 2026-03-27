José Ramón Peralta: El caso Calamar carece de acusaciones comprobadas

El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo ante el Cuarto Juzgado de Instrucción por el caso Calamar que las acusaciones presentadas durante el proceso legal no han podido ser comprobadas.

Peralta resaltó que durante su administración en el Estado no se han presentado casos de irregularidades o acusaciones transversas que puedan señalar un mal manejo durante sus funciones.

Detalló que se han presentado relatos que hacen énfasis en encuentros ilícitos, los cuales desmintió, resaltando que estos hechos están fuera de la realidad.

"Se habla de una reunión que no existió; no precisan un día ni una hora en la que supuestamente ocurrió", señaló.

Agregó que las acusaciones presentadas por el Ministerio Público carecen de evidencia material para sostener el caso en los tribunales.

"Se habla de una reunión que no existió; no precisan un día, una hora, ni una fecha. Pudieran ser testigos, pero no aportan datos exactos de cuándo supuestamente ocurrieron los hechos", señaló.

El exministro de manera reiterada dijo que el caso carece de pruebas suficientes para ejecutarse una sentencia o acusación.