Tribunal aplaza audiencia separada contra exsenador Rafael Calderón por caso Calamar

La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 20 de abril el conocimiento de la audiencia preliminar seguida contra el exsenador Rafael Calderón, imputado en el Caso Calamar, debido a complicaciones de salud que impidieron su comparecencia ante el tribunal.

La magistrada Altagracia Ramírez tomó la decisión tras acoger un pedimento presentado por el abogado defensor, Wilson Beriguete, fijando la nueva vista para las 9:00 de la mañana de la fecha señalada.

Expediente separado

El proceso judicial contra el exlegislador se desarrolla de manera independiente, luego de que la magistrada ordenara separar su expediente del grupo principal de imputados.

Esta medida se fundamentó estrictamente en los problemas de salud crónicos de Calderón, los cuales han motivado aplazamientos en ocasiones anteriores mediante la presentación de certificaciones médicas que acreditan su incapacidad física para asistir a las sesiones.

Las acusaciones

El exsenador por la provincia de Azua es acusado por el Ministerio Público de integrar un "holding criminal" dedicado a la expropiación irregular de terrenos y a la distracción de fondos públicos durante la gestión del expresidente Danilo Medina, con el fin de financiar la campaña política de 2020.

De manera puntual, el órgano acusador señala en su expediente que, valiéndose de su cercanía con el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el exlegislador gestionaba directamente la autorización de pagos de deuda administrativa por concepto de expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.

Según la acusación, Calderón presuntamente exigía a los propietarios legítimos la entrega de montos que oscilaban entre el 40 % y el 70 % de la suma pagada, bajo acuerdos transaccionales firmados por Guerrero "sin ninguna justificación ni fundamento legal, salvo el pago de sobornos".

Lavado de activos y montos involucrados

El expediente detalla que, para ocultar el origen ilícito del dinero, el excongresista utilizó a personas físicas y jurídicas como prestanombres. Entre los mencionados figuran el ciudadano Baldemar Andriw Ovalle Sánchez y las empresas del acusado Omar Manuel Miqui Arias, específicamente las sociedades Miqui Trade, S.R.L. e Industria Misaqui, S.A.

El Ministerio Público determinó que, producto de este entramado, Rafael Calderón habría obtenido la suma total de RD$ 165,297,166.71.