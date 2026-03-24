La FNP dice que el gobierno actúa de forma reactiva, desfasada e insuficiente ante crisis Irán

Para la Fuerza Nacional Progresista (FNP), la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader debió tener la capacidad de prepararse hace años, a través de la planificación, para enfrentar las consecuencias del conflicto bélico registrado en el Oriente Medio, entre Irán e Israel.

El mandatario Luis Abinader le envió el pasado domingo un mensaje a la sociedad, en el cual reconoció la existencia de una problemática por los enfrentamientos y presentó varias medidas, con el objetivo de disminuir las consecuencias.

Sin embargo, el presidente de esa organización política, Pelegrín Castillo, lamentó este martes que el Poder Ejecutivo no tenga en la actualidad otra opción que “actuar reactivo, desfasado e insuficiente”.

El dirigente político considera que el escenario de crisis petrolera registrado en República Dominicana y otros países del mundo, dependientes de la importación de combustibles, podía preverse desde el 7 de octubre de 2023, cuando ocurrieron ataques terroristas mortales en Israel.

“Desde la llamada guerra de los 12 días entre Irán, Estados Unidos e Israel, o incluso desde el estallido de la crisis de Ucrania…”, dijo Castillo en una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional de esa entidad política.

El representante político de la FNP entiende que la “inercia desesperante de la burocracia pública o la evidente ausencia de un proyecto nacional fuerte e integrador que trabaje para convertirnos en una nación más resiliente no pueden seguir bloqueando los esfuerzos y las propuestas”.

Es por esta razón que Castillo presentó ante los reporteros una línea de estrategias que, según dijo, pueden mitigar el encarecimiento del petróleo proveniente del Oriente Medio.

Sugerencias para el Gobierno

La FNP le recomendó a las autoridades iniciar con carácter de urgencia las campañas de exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos en la bahía de Ocoa y San Pedro de Macorís, donde “existen sistemas con evidente potencial”.

“Lo mismo debe hacerse en otras áreas terrestres y marinas, empleando tecnología de punta”, precisó.

Además, según Castillo, son necesarias las compras consolidadas de hidrocarburos líquidos y gaseosos de los sectores para garantizar mayores reservas, así como provocar una mejora en los precios.

Exhortó al Gobierno a promover, por medio de la ley de energía renovables, la producción y mezcla del “bioetanol y biodiésel”, logrando así una reducción en la dependencia que tiene el país ante la constante compra a países productores.

Asimismo, mencionó la importancia de concretar la producción local de abono orgánico de alta calidad, ordenar desde el Ministerio de Agricultura un programa de siembra centrado en cultivos de ciclos cortos.

Por otro lado, resaltó el impacto que tendría la utilización total de los embalses de presas y zonas costeras para la producción de alimentos marinos. Asumiendo estas y otras acciones, de acuerdo con sus palabras, la población dominicana podría percibir menores afectaciones económicas y sociales por la crisis.

Alza del combustible

Desde el pasado 13 de marzo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) ha decidido realizar dos aumentos a la gasolina y al gasoil, adicionándole RD$15 a su costo.

El MICM emitió un comunicado en el cual informó que es una respuesta a la volatilidad extrema de los mercados petroleros, debido a “la escalada bélica por la que el Gobierno mantiene una inyección de un subsidio de RD$ 1,189.8 millones solo para (la semana pasada)”.