FNP dice acuerdo entre República Dominicana y Estados Unidos es "oportuno, correcto y necesario"

El partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), calificó como “oportuno, correcto y necesario” el acuerdo anunciado el miércoles por el presidente Luis Abinader y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional en el Caribe.

En una rueda de prensa, realizada este viernes, Pelegrín Castillo, presidente de esa organización política, indicó que el pacto cuenta con “fundamentos constitucionales”.

“Destacamos que los Artículos. 128 y 262 de la Constitución de la República, consignan claros mandatos de enfrentar el Crimen Organizado Transnacional, cuya expansión en el Gran Caribe viene constituyendo hace tiempo un peligroso fenómeno capaz de destruir instituciones y estados, y de lesionar la seguridad de las comunidades y su gente”, dijo.

De igual forma, resaltó que la lucha contra el narcotráfico que se ha desarrollado en los Estados Unidos, antes de Donald Trump, no ha tenido el resultado esperado. Además que las redes de estas estructuras se han involucrado en varias áreas de la sociedad dominicana, incluyendo los partidos políticos.

“Saludamos el cambio de política de EEUU. Nuestra organización celebra con esperanza que la administración del Presidente Donald Trump esté cambiando sustancialmente el enfoque de lucha de los Estados Unidos, ya que estaba harto demostrado que las políticas débiles, ambiguas, mediatizadas y/o contemporizadoras, que han ejecutado en los últimos tiempos las administraciones Bush, Obama y Biden, solo han contribuido a agravar el fenómeno criminal en todas sus expresiones”, argumentó Pelegrín Castillo.

Sobre la situación de Venezuela, indicó que el pueblo no puede olvidar que Nicolás Maduro, fue uno de los precursores de que el Gobierno dominicano dejara sin efecto la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional sobre nacionalidad dominicana.

“Es bueno destacar que esa posición de Maduro contra la soberanía de República Dominante respondía al interés de hacerle un servicio obsecuente “a sus buenos aliados” de entonces en EEUU bajo la gestión del Presidente Obama, en su condición de miembro distinguido y fundador del grupo de Boston: otorgarle a cientos de miles de haitianos la nacionalidad dominicana, y despojar al estado dominicano de su derecho inalienable de definir quiénes son sus nacionales”, concluyó.