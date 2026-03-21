Fundación Movido reúne líderes del tránsito para transformar la cultura vial de los motoristas en RD

"Invertir en seguridad vial no es un gasto, sino una inversión en vidas humanas, productividad y bienestar social".

Con estas palabras fue que la fundación Movilidad Vial Dominicana (Movido) celebró el Primer Congreso de Seguridad Vial para Moteros: "Rumbo Seguro", un espacio destinado a buscar soluciones para reducir la siniestralidad vial en el país.

El evento, realizado en el edificio de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), contó fundamentalmente con la asistencia y participación de figuras que lideran la movilidad en República Dominicana.

Entre ellos se destacaron el ingeniero Omar Segura, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UASD; Hernani Aquino Hernández, de RD por lo alto; Joel Gneco, director de tránsito del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); Payero Pérez; Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar); y Miguel Jiménez, presidente de la Fundación Movido.

Omar Segura enfocó su participación en cómo el diseño de las calles impacta los índices de accidentes. "La motocicleta es altamente sensible al entorno de la vida".

Explicó que condiciones como baches o un drenaje deficiente reducen la adherencia y que "lo que para un vehículo puede ser menor para un motorista puede significar la pérdida de control".

Para lograr vías más seguras, Segura planteó cinco propuestas clave: implementar un diseño vial inclusivo, garantizar un mantenimiento continuo de los pavimentos, adaptar barandas metálicas en los laterales para proteger al motociclista, aplicar un control efectivo con tecnología y fortalecer la educación especializada.

Con esto último, anunció que la UASD se ha puesto a disposición del Estado para impartir cursos de seguridad vial a nivel nacional.

Además, destacó el rol del "motero ciudadano", indicando que "el motero no sólo es un usuario de la vía, sino un ciudadano activo con derechos y responsabilidades dentro del espacio público".

El factor humano también ocupó un lugar importante en la conversación. La psicóloga Ofelia Mera abordó la problemática advirtiendo que las acciones en la vía están estrechamente ligadas a la personalidad y habilidades cognitivas del conductor.

"La psicología del tránsito involucra todos los procesos psicológicos vinculados al tránsito, movilidad y transporte, construyendo un área emergente necesaria para enfrentar la inseguridad social, pues integra factores humanos, técnicos, sociales para la prevención de accidentes", explicó Mera.

Subrayó que la percepción del riesgo es fundamental en la toma de decisiones al conducir, definiéndola como un "proceso cognitivo-emocional, mediante el cual los usuarios de tránsito interpretan, valoran probabilidades de sufrir el accidente, y la magnitud y las consecuencias".

En ese sentido, el experto Franklin Glass abordó el desafío desde la falta de protección financiera. Glass comparó la percepción del riesgo frente al Covid-19 con los siniestros viales: mientras la pandemia confinó al país por 4,200 muertes en un año y medio, "anualmente estamos registrando 3400 muertes" en el tránsito sin que esto detenga la economía.

Glass reveló que "solamente el 38%" cuenta con seguro. Para cambiar este panorama, propuso el desarrollo de pólizas accesibles adaptadas a los motoristas, que cubran riesgos de salud, vida, accidentes y robo de su herramienta de trabajo.

El congreso cerró con un simulacro de respuesta a emergencias por parte de la Defensa Civil. Durante el acto se reconoció el aporte de personalidades como Maribel Bellapart, Miguel Franjul y Yindhira Taveras.