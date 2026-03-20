FP dice inseguridad sigue siendo una de las principales problemáticas que enfrenta RD

“En cinco años de gestión no se ha logrado consolidar una estrategia de seguridad ciudadana constante, coherente y sobre todo sostenible”, expresó Josefina Reynoso.

La Secretaria de Seguridad Ciudadana del partido Fuerza del Pueblo (FP), Josefina Reynoso, ofreció en una rueda de prensa algunas informaciones sobre la gestión y estrategias utilizadas por el actual Gobierno en materia de seguridad ciudadana.

Reynoso destacó que la inseguridad sigue siendo una de las principales problemáticas que enfrenta el país, debido a la falta de efectividad en la prevención de delitos, debilidades en la inteligencia policial y la ausencia de transformaciones estructurales, tanto en el Ministerio de Interior y Policía como en la Policía Nacional.

Dentro de las críticas realizadas, mencionó que la cantidad de programas creados, anunciados, relanzados y luego abandonados reflejan una improvisación en los planes del Gobierno. Mi País Seguro, Operación Garantía de Paz, De Vuelta al Barrio y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, fueron algunos de los programas que recalcó no han dado resultados en el país.

Aseguró que todo esto lo único que muestra es la ineficiencia que ha tenido este Gobierno durante los cinco años de gestión declaran que “todo esto trae como resultado la tasa de homicidios, la criminalidad y la victimización que vive el país”.

La dirigente presentó en el encuentro documentaciones en nombre de la Fuerza del Pueblo que reflejan la falta de actualización de algunas informaciones oficiales en el Observatorio de Seguridad Ciudadana desde el 2023 por parte de la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía, señalando que las cifras sobre criminalidad carecen de coherencia institucional y presentan contradicciones entre distintas entidades del Estado.

Según señaló Reynoso, algunas de las instituciones que presentan datos distintos que generan confusión en torno a los datos reales son la PN, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina Nacional de Estadística y la Procuraduría.

Otro de los temas que se tocaron en el encuentro fue la reforma policial, definida por la Secretaria de Seguridad Ciudadana como un proceso “ejecutado al revés” y un intento de corrección tardía, que durante años han implementado cambios sin el debido sustento legal.

También denunció irregularidades en contrataciones, incluyendo el pago millonario al comisionado policial, muy por encima del salario del propio director de la institución.

Expresó que al comisionado de la Policía se le asignó un salario mensual de RD$2,336,400, para un total de RD$56,073,000 durante el contrato, mediante un mecanismo de excepción. De acuerdo con la dirigente política, ese funcionario gana 22 veces más que el director de la Policía.

Mencionó que ese aumento salarial aplicado a los agentes ha sido absorbido en un aproximado de 34 % por la inflación y la devaluación, lo que mantiene a los policías en condiciones precarias, además del deterioro de los destacamentos, donde aseguró más del 75 % no están en condiciones dignas para ejercer las labores correspondientes.

En el documento presentado por la opositora, señaló que en los avances de modernización, el Gobierno anunció en febrero de este año que cerca del 80 % de destacamentos ya estaba con conectividad a internet; “pero la realidad es que el 74 % de los destacamentos carece de conectividad y equipamiento, y que la formación técnica es insuficiente para que los agentes puedan responder a los desafíos tecnológicos en un contexto de seguridad moderna”, sostuvo.

Indicó que cifras oficiales sobre criminalidad han variado de 8.15 a 8.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que cálculos basados en datos institucionales sitúan la tasa en torno a 11, y los datos manejados por la organización la ubican en 12.71, con un total de 1,392 homicidios en 2025. Y advirtió sobre el crecimiento del crimen organizado, el microtráfico y delitos tecnológicos.

“La seguridad ciudadana no puede seguir siendo administrada como un discurso. El país necesita instituciones sólidas, datos transparentes, tecnología aplicada a la prevención del delito y una estrategia concreta que devuelva la tranquilidad a nuestras familias”, terminó Josefina Reynoso.