Banreservas dice archivos en desuso afectados en incendio cuentan con respaldo digital

Banreservas informó que, tras el incendio registrado el pasado jueves 19 de marzo en el almacén localizado en la calle Yolanda Guzmán del sector de Villa María, “los archivos en desuso que resultaron afectados cuentan con un respaldo digitalizado, lo que garantiza que la información contenida continúa protegida”.

La entidad bancaria explicó a través de sus redes sociales que aplican protocolos y procedimientos internos para proteger las operaciones cotidianas, para que, antes de que lleguen a sus almacenes, sean resguardadas mediante su digitalización.

Resaltó que, luego del arduo y eficiente trabajo realizado por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y otras autoridades, el incendio fue definitivamente sofocado.

En la mañana del jueves, Banreservas realizó una publicación en sus redes sociales donde enfatizaron que se registró un conato de incendio en su almacén de calle Yolanda Guzmán, pero que no existían pérdidas humanas.

Señaló que, como medida preventiva, las instalaciones permanecieron cerradas hasta garantizar las condiciones de salud y seguridad para el retorno de su personal, de acuerdo a lo escrito dentro del comunicado.

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, indicó que dentro de la zona existen un total de 15 unidades de contención y 150 bomberos realizando distintas actividades para tratar de extinguir el siniestro.