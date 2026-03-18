Miles de haitianos en Florida enfrentan posible cancelación del programa TPS

Miles de haitianos en Estados Unidos, especialmente en el Estado de Florida, enfrentan un futuro incierto.

La posibilidad de que el gobierno de Donald Trump elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS) mantiene en alerta a comunidades enteras que han construido su vida en ese país y que hoy temen ser deportadas a un Haití aún marcado por la violencia.

La preocupación crece en el sur de Florida, donde se concentra una de las mayores poblaciones haitianas beneficiadas con el TPS.

Americans for Immigrant Justice, una organización defensora de inmigrantes en EEUU, advirtió que una eventual eliminación del programa tendría un efecto humano y económico importante.

“La población haitiana es muy importante para Florida. Como saben, la población haitiana apoya mucho a la economía del sur de Florida”, afirmó Andrés González, encargado de comunicaciones de la organización.

El peso de la comunidad haitiana es clave. Según datos citados por González, en Estados Unidos hay más de 330,000 haitianos con TPS, de los cuales unos 158,000 se concentran en Florida, siendo el estado con mayor número de beneficiarios.

En ciudades como Miami, el impacto es aún más visible. Se estima que alrededor de 9,000 haitianos con TPS trabajan en sectores esenciales como la hospitalidad y el cuidado de envejecientes y la salud, muchos como asistentes de enfermería.

“Sabemos que la contribución de Miami de haitianos con TPS es de 1.5 billones de dólares al año. Eso es una economía enorme aquí en Miami”, subrayó González.

De acuerdo con el abogado Paul Chávez, director del programa de litigio de Americans for Immigrant Justice, solo en Miami residen unos 15,000 haitianos.

Tanto González como Chávez hablaron con periodistas latinoamericanos como parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma de periodismo Inquire First.

Buscan poner fin al programa

La administración Trump ha solicitado al Tribunal Supremo poner fin al TPS para haitianos, mientras que una coalición de 19 fiscales demócratas busca que se mantenga la protección, luego de que una corte federal bloqueara temporalmente su eliminación.

El lunes, la Corte Suprema aceptó examinar el intento del gobierno estadounidense de retirar a haitianos (y también sirios) sus protecciones temporales.

El TPS autoriza a los beneficiarios a residir y trabajar en Estados Unidos por un período acotado. Los haitianos pudieron optar por primera vez al TPS en 2010 tras un devastador terremoto.

“Estamos muy preocupados”

“Obviamente nosotros estamos muy preocupados acerca de lo que puede pasar con los haitianos con TPS. Son personas que han creado su vida aquí en el sur de Florida, son personas en las cuales trabajamos al día a día”, dijo González.

La inquietud se intensifica por la situación en Haití: “Queremos que se les proteja porque la situación en Haití no mejora y es la razón por la cual ellos están aquí y necesitan esa protección, mandarlos a Haití sería mandarlos a lo que están experimentando ya de violencia”, agregó.

Mientras tanto, Trump endurece sus políticas migratorias. Como ejemplo reciente, en el puente fronterizo de Hidalgo, en McAllen, Texas, autoridades repatriaron a 65 migrantes a México, incluidos dos haitianos. La mayoría era venezolanos, cubanos y salvadoreños.

Situación actual, según datos

La ofensiva de Trump ha provocado una disminución importante en el flujo migratorio irregular. Esta mano dura también ha generado alarma entre comunidades latinas por miedo a ser deportadas.

Más de 73,000 personas se encuentran actualmente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el nivel más alto registrado, según Americans for Immigrant Justice.

Desde diciembre de 2024, la detención migratoria ha aumentado un 75%, mientras que los arrestos de personas sin antecedentes penales se dispararon en un 2,450%.

Además, casi el 74% de los detenidos no tiene una condena penal, y muchos solo han cometido infracciones menores.

A esto se suma la falta de defensa legal: el 76% de las personas que enfrentan órdenes de deportación no cuentan con abogado. En Florida, la cifra alcanza el 73%.

La situación se agrava con un sistema judicial migratorio saturado, con más de 3.4 millones de casos pendientes.

En paralelo, también crece la preocupación por las condiciones de detención. Al menos 10 personas han muerto bajo custodia de ICE en lo que va de 2026. Desde enero de 2025, la cifra asciende a 35 fallecidos, convirtiendo ese año en el más letal en dos décadas.

Entre los casos recientes, figura el de Jairo García-Hernández, un guatemalteco de 27 años que murió en febrero en un centro de salud en Florida. También se reportan las muertes de Isidro Pérez (cubano), Marie Blaise (haitiana) y Johnny Noviello (canadiense) en distintos centros de detención del estado.

Sobre la organización

Americans for Immigrant Justice es una organización sin fines de lucro que ofrece representación legal gratis a migrantes de bajos recursos. Durante 30 años, han ayudado a más de 175,000 personas de unos 100 países

La organización cubre todos los centros de detención de Florida y sus abogados también ayudan a niños que no tienen acompañantes y que están bajo custodia del Estado.