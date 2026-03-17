Ministro de Defensa y embajadora Leah Campos recorren la frontera por Dajabón

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, mostró a la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, la zona fronteriza de Dajabón.

La información compartida por la Presidencia de la República especifica que el recorrido se realizó para mostrar de “primera mano la dinámica operativa y de seguridad en esta importante área limítrofe”.

Ambos, junto a las comitivas que los acompañaban, recorrieron distintos tramos de la verja perimetral fronteriza en esa demarcación, así como la puerta de cruce formal, donde pudieron observar “el flujo de actividades comerciales y sociales que se desarrollan diariamente entre ciudadanos de ambos países”.

“En el transcurso del recorrido, la embajadora de los Estados Unidos y su delegación recibieron explicaciones detalladas sobre los esquemas de seguridad implementados por los cuerpos castrenses y otras dependencias del Estado, orientados a fortalecer el control territorial, garantizar el orden y contribuir a la protección de la soberanía nacional”, informó la Presidencia de la República en un comunicado.

El ministro de Defensa estuvo acompañado por el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Carlos Antonio Camino Pérez, así como por el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

Además, el supervisor general de los trabajos de construcción de la verja perimetral fronteriza y el comandante de la cuarta brigada de infantería del Ejército de República Dominicana, “quienes ofrecieron detalles sobre las operaciones desplegadas en el área y el rol de las distintas unidades en el resguardo de la línea fronteriza”.

“Esta visita reviste una alta importancia estratégica, al fortalecer los lazos de cooperación y confianza entre la República Dominicana y los Estados Unidos, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad y defensa, contribuyendo al abordaje conjunto de los desafíos comunes en la región”, indicó la Presidencia.