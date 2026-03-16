Embajadora Leah Francis Campos visita instalaciones del campus Codevi

La empresa de Desarrollo Industrial (Codevi) recibió la visita de la Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, y del encargado de negocios de los Estados Unidos en Haití, Henry T. Wooster,

Codevi informó que durante la visita se resaltó la importancia de mantener vigente el Tratado de Libre Comercio HOPE/HELP, el cual impulsa el desarrollo socioeconómico de la zona, atrae nuevas inversiones y multiplica los beneficios para la población local.

Los diplomáticos y funcionarias expresaron su interés en el desarrollo fronterizo entre República Dominicana y Haití. Durante la visita realizaron un recorrido por las instalaciones del Campus Codevi, donde constataron de primera mano los beneficios que este proyecto aporta al desarrollo de la región noroeste de ambos países.

Como es tradición de la empresa, sembraron un árbol en el campus junto a Francis Campos.

El parque industrial se mantiene a la vanguardia en sus operaciones de manufactura y en la oferta de servicios para diversos sectores industriales. La empresa proyecta un crecimiento sostenido, con la diversificación de su cartera de productos, al tiempo que colabora estrechamente con ambos gobiernos en la implementación de medidas que promuevan la estabilidad y la prosperidad regional.