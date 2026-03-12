INTEC impulsa uso de IA para mejorar accesibilidad de personas con discapacidad visual

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) promueve el uso de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) para personas con discapacidad visual, total o baja, para impulsar la educación inclusiva y libre de barreras.

El congreso se desarrolló en el marco del proyecto de innovación social titulado “Educación y tecnología: “Inclusión social de mujeres y niñas con discapacidad para una vida libre de violencia de género”, una iniciativa que refuerza las capacidades técnicas, liderazgo e incidencia pública digital.

Parte de las herramientas de inteligencia artificial que ayudan a eliminar las barreras de desarrollo para las personas con discapacidad visual destacaron las lecturas de documentos, reconocimiento de objetos, asistencia conversacional, apoyo de movilidad y apoyo a la vida cotidiana.

“Aunque esas capacidades aún no son perfectas, ya superan la fase experimental y se pueden usar y, como ustedes saben, los inicios de las cosas son un poco correctos, pero después se van desarrollando y la persona va a beneficiarse del producto”, explicó Sabine Mary Juan, representante de INTEC.

En el ámbito educativo, las herramientas para facilitar los trabajos y tareas a las personas con discapacidad suelen utilizar captura de materiales educativos, convención mediante OCL, interacción mediante voz o texto y acceso al final y mediante audio con la X.

“La inteligencia artificial puede acelerar esos procesos, pero solo funciona bien cuando los materiales educativos están bien estructurados desde el origen. La inteligencia artificial no debe hacer solo conducción; tenemos que producir material con los lentes que la mirada tiene dentro”, agregó.

Parte de los puntos principales destacados en la conferencia es que la IA puede ser un impulso de desarrollo educativo y humano si es utilizada correctamente y con la orientación adecuada.