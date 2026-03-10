Interrupción temporal del sistema de JetBlue no afecta operaciones en el AILA

Los vuelos de la aerolínea estadounidense JetBlue Airways que operan desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA) mantuvieron su itinerario regular este martes, pese a una interrupción de más de una hora en el sistema interno de la compañía que obligó a suspender temporalmente sus operaciones en Estados Unidos.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por fuentes del Departamento de Operaciones de Vuelos de la terminal aeroportuaria y por personal vinculado a la propia aerolínea, los vuelos programados para aterrizar y despegar desde el país se realizaron con normalidad y dentro de los horarios establecidos, sin registrar retrasos significativos.

“Se ha resuelto una breve interrupción del sistema y hemos reanudado nuestras operaciones”, informó la empresa en un escueto comunicado difundido tras el incidente, sin ofrecer mayores detalles sobre las causas que provocaron la falla tecnológica.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA), organismo regulador del transporte aéreo en Estados Unidos, explicó en un comunicado que las operaciones de la aerolínea se desarrollan nuevamente con normalidad luego de que la propia compañía solicitara durante la madrugada una suspensión temporal de sus vuelos a nivel nacional debido a un problema interno en su sistema.

Según datos publicados por la FAA en su portal oficial, la paralización de las salidas de vuelos de JetBlue fue ordenada alrededor de las 4:39 de la madrugada, hora GMT (00:39 de la madrugada en Nueva York), y se autorizó reanudar las operaciones a las 6:08 GMT (02:08 hora local), una vez solucionada la falla técnica.

A pesar del contratiempo, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas no resultaron afectadas, ya que los vuelos que conectan a Santo Domingo con distintas ciudades de Estados Unidos continuaron su programación habitual.

“Gracias a Dios, la interrupción de más de una hora en los vuelos de JetBlue no afectó las operaciones de la línea aérea en esta terminal”, expresó un ejecutivo del aeropuerto Las Américas, quien solicitó mantener su identidad en reserva.

La presencia de JetBlue en el principal aeropuerto del país es significativa. La aerolínea moviliza alrededor del 65 % de las operaciones aéreas que se generan en la terminal, consolidándose como una de las compañías con mayor flujo de pasajeros entre República Dominicana y Estados Unidos.

En el mercado estadounidense, las principales rutas de la empresa se concentran en el noreste del país, particularmente en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, dos de sus principales centros de operaciones.

La aerolínea ha enfrentado cuestionamientos en el pasado reciente por problemas operacionales. En 2025, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos impuso a JetBlue una multa de dos millones de dólares debido a los frecuentes retrasos que afectaron sus vuelos, principalmente en la costa este del país.

Tras conocerse el incidente técnico de este martes, las acciones de la compañía registraron una leve caída del 0.9 % en las operaciones previas a la apertura de la bolsa de Bolsa de Valores de Nueva York, reflejando la cautela de los inversionistas ante la situación.

No obstante, la rápida solución del problema permitió restablecer las operaciones sin mayores consecuencias para los pasajeros, manteniendo la conectividad aérea entre República Dominicana y Estados Unidos dentro de los horarios habituales.