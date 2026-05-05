Dagoberto Peña fue condenado a 60 años de prisión por delitos sexuales

El exjugador de la selección nacional de baloncesto, Dagoberto Miguel Peña, fue condenado a 60 años de prisión tras ser hallado culpable de múltiples cargos relacionados con la explotación sexual de una menor de edad.

La sentencia fue dictada por un tribunal estadounidense luego de que se comprobara que Peña sostuvo relaciones sexuales con la víctima en varias ocasiones, además de grabar al menos uno de los encuentros, según las investigaciones del caso.

El exatleta, de 36 años, había sido arrestado en abril de 2025 en el condado de Charlotte, Florida, tras una denuncia que se originó cuando el padre de la menor descubrió mensajes y evidencias de comunicación inapropiada entre ambos.

De acuerdo con los reportes, el caso incluyó cargos graves vinculados a abuso sexual, conducta lasciva y posesión de material relacionado con explotación infantil, lo que derivó en una condena acumulativa de seis décadas de prisión.

Peña, quien formó parte de la selección dominicana de baloncesto y participó en competencias internacionales, también se desempeñaba como profesor en una escuela secundaria en Estados Unidos al momento de los hechos.