La CNTU propone sustituir combustibles fósiles por energía limpia

A propósito del conflicto internacional que se genera en el Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán e Israel, el empresario del transporte y presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, exhortó a las autoridades a fomentar cada vez más la producción de la energía eólica, solar y la producida por hidroeléctricas, para así reducir el nivel de dependencia de los combustibles fósiles en la producción de energía.

“En este momento se debe prestar atención a lo que estamos sugiriendo para mitigar situaciones que se producen a nivel internacional como la que estamos viviendo a propósito del conflicto de Medio Oriente, pues todo lo que suceda allá repercute de forma inmediata en el precio de los combustibles dominicanos, los cuales se incrementan en cuestión de horas”, indicó.

El presidente de la CNTU resaltó la importancia que ha dado el gobierno a esta situación de conflicto internacional, indicando que el país está preparado para las eventualidades que puedan surgir en el aspecto económico a causa de la crisis que sacude esa zona.

Indicó que ya se está viendo el incremento en los precios del petróleo, sobre todo el West Texas Intermediate, que es el que adquirimos para procesar en República Dominicana y si la situación se extiende en el tiempo el efecto económico para nuestra economía será peor.

Reiteró que el gremio de transportistas que coordina tiene como determinación apoyar todas las medidas tendentes a que el uso de combustibles fósiles en los vehículos vaya emigrando paulatinamente a los de generación eléctrica con el objetivo de depender menos del petróleo, utilizando esa estrategia para evadir en la medida de lo posible dicha afectación.

“Vivimos momentos de tensión a nivel global debiendo actuar a la altura del momento, por lo que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, le recordamos a las autoridades que caminen en el sentido de fomentar el uso de energías renovables, que siempre nos tendrán de su lado, pues tenemos que actuar con inteligencia y atrevernos a tomar medidas que sirvan de protección al sector transporte y al país, para no ignorar lo que sabemos nos hace daño, expresó William Pérez Figuereo.