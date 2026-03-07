El Papa recibe réplica Piedra angular de Catedral Primada de América

El embajador de la Soberana Orden de Malta ante la República Dominicana, Enrique Antonio Valdez Aguiar, sostuvo un breve encuentro con Su Santidad el Papa León XIV durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Al término de la audiencia, en el momento en que el Santo Padre saluda personalmente a distintos invitados y delegaciones presentes, el embajador Valdez tuvo la oportunidad de estrechar la mano del Pontífice y hacerle entrega de un obsequio de profundo significado histórico y espiritual para el pueblo dominicano.

Se trató de una réplica de la piedra angular de la Catedral Primada de América, ubicada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y considerada el primer templo catedralicio del continente americano.

El simbólico presente fue ofrecido como expresión del vínculo histórico entre la Iglesia universal y la República Dominicana, así como del profundo arraigo de la fe cristiana en el país desde los inicios de la evangelización en el Nuevo Mundo.

Durante el breve intercambio, el embajador Valdez manifestó al Santo Padre el afecto y cercanía del pueblo dominicano, recordando además las visitas que el hoy Pontífice realizó años atrás al país su condición de superior de la Orden de San Agustín, particularmente a la comunidad agustiniana de la ciudad de La Vega.

La réplica entregada al Papa reproduce la piedra angular colocada en la construcción de la Catedral Primada de América a inicios del siglo XVI, monumento emblemático del patrimonio religioso e histórico del continente.

La Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, fundada en Jerusalén alrededor del año 1048, es un sujeto primario del derecho internacional y una orden católica, religiosa y laica.

La misión de la Orden se resume en su lema Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum: testimoniar la fe y brindar asistencia a los pobres y a los enfermos. Hoy en día, la Orden de Malta se dedica principalmente a la atención sanitaria y social, así como a la ayuda humanitaria, operando en 120 países.

Sus 13,500 miembros cuentan con el apoyo de 100,000 voluntarios y otros 52,000 médicos, enfermeras y paramédicos.

La Orden administra hospitales, centros de salud, unidades ambulatorias, institutos para personas mayores y con discapacidad, centros de cuidados paliativos y terminales, y cuerpos de voluntariado.

Malteser International, la agencia especial de socorro de la Orden de Malta, se encuentra en primera línea ante desastres naturales y en la mitigación de las consecuencias de los conflictos armados.

La Orden trabaja actualmente en Ucrania, en más de 70 localidades del país y en los países vecinos. En Oriente Medio atiende a las poblaciones víctimas de conflictos en Siria e Irak, y gestiona el único hospital con servicio de neonatología intensiva en Belén.

El cuerpo de ayuda Italiano de la Orden de Malta participa en las operaciones de primeros auxilios en ayuda a los inmigrantes en el Mar Mediterráneo.

La Orden de Malta es neutral, imparcial y apolítica. Mantiene relaciones diplomáticas con 114 Estados, relaciones oficiales con otros 6 Estados y relaciones a nivel de embajador con la Unión Europea.

Es Observador Permanente ante las Naciones Unidas y sus organismos especializados, y cuenta con representantes ante las principales organizaciones internacionales.

Desde 1834, la sede del gobierno de la Orden de Malta se encuentra en Roma, donde goza de derechos extraterritoriales. El 81º Gran Maestre es Frà John Dunlap.