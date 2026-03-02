Aguas estancadas y hoyos agravan el tránsito en las calles de la avenida Quinto Centenario

Durante un recorrido realizado por la avenida Quinto Centenario, en el Distrito Nacional, quedó en evidencia el deterioro de las vías y la presencia de aguas residuales acumuladas que complican el tránsito a diario.

Tras esto, se observaron varios hoyos distribuidos tanto en las calles como en las esquinas. Sin embargo, uno de los puntos más críticos es un gran charco que ocupa casi la mitad de la vía.

El agua, de color oscuro y estancada, podría ser señal de una posible obstrucción en el sistema de drenaje.

También varios hoyos, lo que obliga a los conductores a reducir la velocidad de manera inmediata.

Esto provoca un efecto seguido en el tránsito, ya que muchos vehículos deben desplazarse hacia el centro de la vía para evitar caer con fuerza en los hoyos.

La situación no solo ralentiza la circulación de los vehículos, sino que aumenta el riesgo de accidentes leves.

Según los ciudadanos que caminaban por el lugar, el problema va más allá del deterioro vial. El agua arrastra plásticos y otros desechos que terminan acumulándose creando aún más contaminación.

Esta basura no solo afecta la imagen urbana, sino que también representa un riesgo sanitario y contribuye a la obstrucción de alcantarillas.

Los más afectados ante esta situación son los motoristas y los peatones, quienes se desplazan en motocicletas deben buscar la formar de poder pasar por el lugar debido al agua acumulada, mientras que los peatones se ven obligados a esquivar la zona y exponiéndose al tráfico.

“Ese charco tiene mucho tiempo ahí. Cuando llueve se pone peor y uno no sabe qué tan profundo está el hoyo porque el agua lo tapa. Los carros frenan de golpe y eso puede provocar un accidente en cualquier momento”, expresó Mercedes, una residente de la zona.

Ante esta situación, los ciudadanos hacen un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que intervengan la zona lo antes posible.