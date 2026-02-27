Marco Rubio felicita a RD e invita al país a seguir trabajando junto a Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado felicitando a la República Dominicana por el 182 aniversario de su independencia.

En un breve mensaje, el secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó al presidente Luis Abinader y al pueblo dominicano por el Día de la Independencia Nacional.

“Nuestras naciones están unidas por prioridades compartidas, un compromiso con la prosperidad económica y profundos lazos educativos y culturales que fortalecen la estrecha cooperación entre nuestros gobiernos, fortalecen nuestros vínculos interpersonales y nos unen como amigos”, dice el comunicado.

De igual forma, recordó que la cooperación de ambas naciones refuerza la seguridad regional y combate el tráfico ilícito en el hemisferio.

“Valoramos nuestra duradera alianza y esperamos seguir trabajando juntos para impulsar prioridades compartidas que fomenten un futuro más seguro y próspero para ambas naciones”, concluye la comunicación.

Este viernes la República Dominicana celebra su 182 aniversario de libertad.

Como parte de los actos conmemorativos de este día, el presidente hace una rendición de cuentas de su último periodo de gobierno ante la Asamblea Nacional; luego acude a la Catedral Primada de América, donde participa de la celebración del Te Deum.

Más tarde realiza una ofrenda floral en el Altar de la Patria y concluye las actividades con un desfile militar.