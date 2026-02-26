Villa Naco: un sector con promesas de desarrollo pero sin calles transitables

El sector de Villa Naco está en Los Alcarrizos, detrás de la nueva estación del metro de Santo Domingo línea 2C y, mientras las comunidades aledañas celebran un avance en el transito, los residentes de esta comunidad que ven los vagones pasar desde sus ventanas están lejos de vivir estos progresos.

El problema es que no tienen calle. Cuentan con vías destruidas donde hasta a los motores se les dificulta pasar, según declaró a LISTÍN DIARIO el presidente de la junta de vecinos local, Julio Gómez.

“La verdad no tenemos calle. Todas las calles están deterioradas, ni la calle principal está en condición de transitar. Aún ni los motores pueden transitar bien por la calle, porque la calle está totalmente deteriorada, todas. No tenemos calle por ningún lado”, indicó Julio Gómez.

Otra declaración de los habitantes de Villanaco sobre el tema fue la de Fernando De León, un hombre que tiene de siete a diez años viviendo en el sector.

“Lo peor es cuando llueve y se forma ese lodo que no deja pasar nada, la gente ni por aquí quiere vivir. Nosotros lo que queremos es ayuda”, dijo De León.

Villanaco, calles sin asfaltar y casas en venta y alquiler por esta situación.Leonel Matos

La mayoría de las casas tienen letreros de se alquila o se vende y los vecinos entrevistados constataron que muchas de estas viviendas son dejadas por sus dueños por las dificultades que representa no tener vías públicas óptimas para sus transportes.

Ulande, dueña de un colmado en la zona, afirmó que este problema le afecta a su negocio porque está cerca de la calle y cuando el lodo o el polvo acrecienta entra a su negocio y se pasa los días limpiando.

La comunidad pide la contribución de las autoridades para poder tener calles que les ayude a vivir el progreso que se promete a las zonas alrededor de Los Alcarrizos.